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El español Carlos Cuesta deja de ser entrenador del Parma

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Roma, 27 sep (EFE).- El español Carlos Cuesta dejó este domingo de ser el entrenador del Parma después de que el club y el técnico consideraran que ya no se daban las condiciones necesarias para continuar con el proyecto deportivo iniciado la pasada temporada.

"Tras un diálogo interno entre el club y el entrenador, se acordó que ya no se daban las condiciones entre ambas partes para continuar con la relación profesional, especialmente en lo relativo al desarrollo del proyecto deportivo", anunció el Parma.

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"De hecho, dejaron de existir las condiciones necesarias para poder continuar con el trabajo iniciado y se llegó a esta decisión de común acuerdo", agregó.

Cuesta, que hasta ahora era el entrenador más joven de la Serie A con 31 años, dirigió esta temporada cinco partidos al Parma, con un balance de cuatro puntos, fruto de una victoria, un empate y tres derrotas.

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El entrenamiento de este lunes estará dirigido por el cuerpo técnico del club, a la espera de que se concrete el nombramiento del nuevo entrenador.

El técnico mallorquín llegó al Parma en junio de 2025, en la que fue su primera experiencia como primer entrenador en el fútbol profesional.

Antes había trabajado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid y el Juventus y, desde 2020, formó parte del cuerpo técnico del Arsenal de Mikel Arteta durante cinco años.

En su primera temporada al frente del Parma, Cuesta consiguió la permanencia del equipo en la Serie A y en junio de 2026 el club anunció su renovación tras una temporada en la que demostró un buen juego.

El entrenador español debutó oficialmente en agosto de 2025 ante el Juventus. En septiembre consiguió su primera victoria en la Serie A, frente al Torino, y llevó al Parma a los octavos de final de la Copa Italia. EFE

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