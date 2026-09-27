El Badajoz denuncia amenazas y agresiones en un partido del filial frente a Villar del Rey

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Mérida, 27 sep (EFE).- El CD Badajoz ha denunciado ante la Policía Nacional y la Federación Extremeña de Fútbol las "amenazas" que, según afirma, han sufrido el entrenador y jugadores de su filial por parte del presidente del Villar del Rey, Marcos Escudero García, así como "agresiones por parte de otros aficionados y miembros del club".

En un comunicado, el club pacense ha expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante los "lamentables" hechos ocurridos en el encuentro disputado este domingo.

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"Nuestra expedición ha tenido que esperar más de una hora hasta abandonar las instalaciones, haciéndose necesaria la presencia de varias patrullas de la Guardia Civil, que fue alertada por el trío arbitral del encuentro", según ha asegurado.

En su denuncia pública, ha trasladado un apoyo "incondicional" a su plantilla, que "nunca debería verse expuesta a este tipo de comportamientos en el ejercicio de su profesión".

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"El fútbol debe ser un espacio de respeto, convivencia y deportividad. No hay lugar para las amenazas ni para ningún tipo de agresión, independientemente del resultado o de las circunstancias de un encuentro", ha apuntado.

El CD Badajoz condena "firmemente cualquier conducta violenta" y ya ha procedido a denunciar los hechos ante la Policía Nacional y Federación Extremeña de fútbol, para que se adopten las medidas oportunas y esclarezcan lo sucedido.

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"El respeto y la integridad de quienes forman parte del fútbol deben estar siempre por encima de cualquier rivalidad", ha concluido. EFE