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Bulega se asegura en Crémona el título mundial de Superbike a falta de seis carreras

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Redacción Deportes, 27 sep (EFE).- El italiano Nicoló Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) se aseguró este domingo el título de campeón del mundo de Superbike de 2026 a falta de seis carreras, tras terminar segundo en la segunda manga de la cita disputada este fin de semana en el circuito de Crémona, en Italia, donde el español Iker Lecuona se impuso en las tres pruebas disputadas.

Al italiano le bastaba con dentro del top-5 para asegurarse el título en la última carrera de Crémona y cumplió su objetivo. Su compañero de equipo, Iker Lecuona, se convirtió en el quinto piloto en conseguir un triplete de victorias en el Mundial tras imponerse en la Carrera 2, en la que Yari Montella (Barni Spark Racing Team) completó el podio.

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Esta temporada Bulega, de 26 años, ha batido todo tipo de récords y ha sido el dominador absoluto con un total de 26 carreras ganadas y siete tripletes.

Es el segundo campeón del mundo de Superbike italiano tras Max Biaggi, que ganó el título en 2010 y 2012. EFE

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