Al menos siete personas han muerto en las carreteras este fin de semana

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Madrid, 27 sep (EFE).- Al menos siete personas han perdido la vida en otros tantos accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas este fin de semana, cuatro de ellas vulnerables, desde las tres de la tarde del pasado viernes hasta las ocho de la tarde de este domingo.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), entre los fallecidos hay al menos tres motoristas y un ciclista.

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El viernes, a partir de las 20 horas, se produjeron dos siniestros mortales con dos fallecidos, mientras que el sábado hubo cuatro accidentes con otros cuatro muertos y el domingo hasta las 20 horas ha perdido la vida un motorista en un percance.

Ha sido un hombre de 26 años, que ha fallecido este domingo tras colisionar el ciclomotor que conducía con un turismo en la avenida Reino de Murcia, en la capital murciana, mientras una mujer de 41 años ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital.

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El sábado murió otro motorista de 25 años en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) tras una salida de vía ocurrida a la altura del kilómetro 5,150 de la PO-235, carretera que une Carballedo con Ourense.

También ese día perdió la vida una mujer de unos 30 años tras sufrir un accidente de moto en el kilómetro 12 de la CL-512, en Mozárbez (Salamanca). EFE

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