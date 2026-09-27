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84-77. El dominicano Jassel Pérez conduce al Girona a la victoria

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Girona, 27 sep (EFE).- Una gran actuación del alero dominicano Jassel Pérez (20 puntos), bien secundado por Stanley Whittaker (19), llevó al triunfo al FIATC Girona ante el UCAM Murcia (84-77), en el estreno en la Liga Endesa.

Pérez fue el mejor jugador con 20 puntos, nueve rebotes y 30 créditos de valoración. También brillaron Whittaker (19) y Mac McClung (11), triple campeón del concurso de mates de la NBA y máximo anotador histórico de la G League.

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El cuadro de Sito Alonso, cuarto clasificado de la Liga Endesa la temporada pasada, firmó un partido muy espeso (25/74 en tiros de campo, 34%) y cayó en Fontajau, con Souley Boum (18) y Michael Forrest (15) como máximos anotadores.

El partido comenzó con mucha igualdad y con los cuatro fichajes del UCAM en el quinteto inicial: Juani Marcos, ex del Girona, Boum, Marcis Steinbergs y Jean-Marc Pansa.

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El equipo visitante amenazó con escaparse con el 9-14, pero de repente perdió el acierto y los locales reaccionaron para despedir el primer cuarto con una máxima ventaja de seis puntos (22-16, 13-2), después de un gran triple de McClung.

La renta catalana llegó hasta los ocho puntos tras la enésima demostración de potencia del alero Jassel Pérez (26-18), otro recién llegado que está llamado a liderar el equipo junto a McClung.

El UCAM estaba incómodo en la pista y volvió a entrar en bonus antes de los cinco minutos del período, pero aprovechó el desacierto local para empatar el duelo con un 0-7 de Forrest (28-28).

El Girona firmó un 2/11 en triples en la primera mitad y un 4/17 en tiros de campo en el segundo cuarto, pero llegó al descanso con un 36-33 a favor porque los números del UCAM eran aún peores: solo Forrest superaba el 33% de acierto.

El equipo de Sito Alonso dio un paso adelante después del entretiempo y firmó un 3-12 liderado por Boum y Nakic para lograr su máxima ventaja y forzar el tiempo muerto de Moncho (39-45).

El Girona estuvo más de 18 minutos sin anotar un triple e incluso hizo un 2/6 en tiros libres en el tercer cuarto, pero el desacierto era tan compartido que el partido seguía en un puño.

El tercer período se cerró con el marcador igualado a 52 puntos tras un triple sobre la bocina de Whittaker, el primer jugador en superar la decena. El UCAM seguía por debajo del 33% en tiros de campo.

Los visitantes intentaron escaparse en el marcador (58-63), pero el Girona reaccionó con un 11-0 cuando parecía más tocado para poner contra las cuerdas a su rival a falta de cuatro minutos.

Forrest volvió a igualar la contienda con su tercer triple, pero Jassel le contestó con un triple desde muy lejos sobre la bocina de final de posesión y Geben puso el 76-70 a falta de 90 segundos.

El último cuarto, después de un partido muy errático de ambos bandos, se resolvió con un 32-25 y Fontajau pudo celebrar un triunfo muy esperanzadora para afrontar con optimismo un año muy ilusionante, con Europa en el horizonte y jugadores como McClung o Jassel Pérez que prometen emociones.

- Ficha técnica:

84 - Bàsquet Girona (22+14+16+32): McClung (11), Pluta (2), Busquets (5), Martínez (3), Geben (11) -cinco inicial-; Whittaker (19), N'Guessan (9), Pérez (20), Maric (4) y Stenionis (-).

77 - UCAM Murcia (16+17+19+25): Marcos (4), Boum (18), Raieste (-), Steinbergs (3), Pansa (6) -cinco inicial-; Radebaugh (6), Nakic (8), Cate (10), Forrest (15), Ennis (7) y Falk (-).

Árbitros: Serrano, Baena y Mendoza. Eliminaron al visitante Boum (m. 40).

Incidencias: Partido de la jornada 1 de la Liga Endesa disputado ante 4.367 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona. EFE

asm/fa/apa

(foto)

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