76-64. Nuevo Valencia Basket, mismo campeón

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 sep (EFE).- Un renovado Valencia Basket se proclamó campeón de la Supercopa LF Endesa al imponerse al Leganés (76-64) y sumó su cuarto título en la competición este domingo en Torrejón de Ardoz gracias a una gran actuación coral, con la escolta Elena Buenavida como la más destacada con 12 puntos.
El entrenador Javi Torralba se estrenó al frente del banquillo 'taronja' con su primer título y el equipo valenciano empezó la nueva temporada como terminó la anterior, ganando. EFE
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