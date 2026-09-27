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3-2. El Eibar bate un récord de victorias y duerme líder tras ganar al Las Palmas

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Eibar (Gipuzkoa), 27 sep (EFE).-El Eibar logró un hito histórico en su andadura profesional al lograr su sexta victoria consecutiva, algo que no había podido hacer nunca. Este triunfo ante el Las Palmas le permite además dormir en la primera posición en espera de lo que haya mañana el Castellón en su visita al Leganés.

Comenzó fuerte el partido el Eibar con un desmarque de Guruzeta en el primer minuto que solo ante el portero disparó flojo. Poco después fue Adu Ares desde el centro del área el que envió el balón a las manos de Caro.

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Los armeros querían resolver pronto. Tan es así que en el minuto 7 tras un jugadón de Adu Ares, el bilbaíno dejó el balón a los pies de Mada, quien desde fuera del área conectó un tiro que se coló de manera inapelable por la parte derecha de la puerta.

Apenas tuvieron los armeros tiempo para celebrarlo, ya que tres minutos después una nueva asistencia de Adu Ares acabó con una internada de Álvaro Rodríguez, que cruzó el balón muy bien por la parte derecha de la portería, logrando así el segundo tanto de los armeros.

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El fulgurante comienzo del Eibar tenía premio muy pronto. Los armeros dominaban a placer a un Las Palmas totalmente noqueado.

No fue hasta el minuto 23 que se tuvo constancia de la existencia del equipo canario, con un buen disparo lejano de Kirian, que obligó a lucirse a Magunagoitia.

En la siguiente jugada un buen pase de lado a lado de Iván Jaime acabó con un golazo de Pezzolesi, que puso el balón en el lado derecho fuera del alcance del meta armero. Las Palmas acortaba distancias y el encuentro tomaba otro aspecto.

El Eibar trató de reaccionar en el minuto 35 con un contragolpe de Álvaro Rodríguez, que metió el balón a Martón quien lo lanzó cerca del poste derecho, pero se fue por fuera.

Al filo del descanso fue nuevamente Martón el que dispuso de otra oportunidad inmejorable en un mano a mano con el portero, pero su tiro pegó en el cuerpo del guardameta Caro.

El segundo período arrancó con un Las Palmas más incisivo, que generó la primera oportunidad de esta parte con un disparo de Kirian alto tras recibir un buen pase filtrado. Y la siguiente también fue canaria con un cabezazo de Pezzolesi en el minuto 53 que detuvo bien colocado Magunagoitia.

Las Palmas quería el empate y a punto estuvo de lograrlo Manu Fuster con un tiro desde el borde del área que salió ligeramente desviado.

Pero fue el Eibar el que tuvo más acierto y en el minuto 62 prácticamente sentenció Martón tras recibir libre de marca al borde de la puerta una excelente asistencia de Guruzeta, tras una buena jugada previa. El navarro solo tuvo que empujar el balón a las redes para marcar el tercero.

Pero cuando todo parecía perdido para los visitantes, en el minuto 85 una jugada de habilidad de Jefte acabó con un gol del jugador canario que acortó distancias y volvió a llevar la esperanza a los amarillos.

Lo intentaron hasta el final, pero la expulsión en el minuto 94 de Iñaki por dos tarjetas amarillas acabó con sus ilusiones.

Ficha técnica:

3. Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Elgezabal, Arbilla, Bernat, Mada, Aleix Garrido (Núñez, m. 69), Adu Ares (Gift, m. 68), Magunazelaia, Guruzeta (Pejiño, m. 78) y Martón (Bautista, m. 68).

2. Las Palmas: Caro, Pezzolesi, Alex Suárez (Elías, m. 71), Bonfanti (Sandro, m. 80), Loiodice, Miyashiro, Iñaki, Kirian, Iván Jaime, Jese (Andrés, m. 71) y Manu Fuster (Jefté, m. 61).

Arbitraje: El colegiado Salvador Lax, del Comité Murciano. En el minuto 28 amonestó a Bonfanti. En el 37 mostró la tarjeta amarilla a Suárez. En el 68 amonestó a Kirian. En el 81 amarilla para Iván Jaime. En el 85 amonestó a Andrés. En el 91 tarjeta amarilla para Pezzolesi. En el 92 tarjeta para Iñaki. Dos minutos más tarde Iñaki vio la segunda amarilla y fue expulsado.

Goles: 1-0, m.6. Mada. 2-0, m. 9. Álvaro Rodríguez. 2-1, m. 24. Pezzolesi. 31, m. 62. Martón. 3-2, m. 85. Jefte.

Incidencias: Un total de 5.500 espectadores se dieron cita en Ipurua, campo en el que no faltó una importante representación de aficionados incondicionales del Las Palmas, que no pararon de animar a su equipo. EFE.

lrb/jl

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