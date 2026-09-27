100-105. Batemon y McGhee lideran el asalto al Roig Arena ante un dubitativo Valencia

Guardar

Valencia, 27 sep (EFE).- El Ilerna Lleida se impuso este domingo al Valencia Basket en el Roig Arena con claro protagonismo para James Batemon y Darius McGhee, que lideraron a su equipo con 23 y 21 puntos, respectivamente, y frenaron el intento final de los ‘taronja’ de remontar.

El Lleida ya avisó desde el principio y trató de sorprender al conjunto valenciano con un ritmo alto desde el inicio con un inspirado McGhee, que firmó dos triples casi seguidos para liderar un parcial de 0-10 que obligó al técnico del Valencia Basket, Xavi Albert, a pedir un tiempo muerto con solo dos minutos de cuarto.

PUBLICIDAD

Las rotaciones y la entrada de hombres como Nikola Mirotic cambiaron la cara de un Valencia Basket que se metió de lleno en el partido con un parcial de 17-8 y que llegó a ponerse por delante (20-16, min.7).

Con un juego más pausado, el Lleida aprovechaba la superioridad física de Kur Kuath para cargar el rebote ofensivo, conseguir segundas oportunidades y devolver el enésimo parcial de partido. Así, los visitantes pudieron irse al descanso entre cuartos con ventaja tras un 0-10 cerrado por Dani García (20-26, min.10).

PUBLICIDAD

El Valencia Basket dio un paso adelante en el segundo cuarto y mostró una imagen más reconocible. Controló más la defensa y cerró su pintura para poder correr y encontrar sus máximas ventajas. Los triples de Mirotic y de Gonzalo Corbalán a campo abierto estiraban a un Valencia Basket más acertado pero incapaz de desprenderse del Lleida.

Un triple más, de Armoni Brooks, disparaba la ventaja local hasta los 8 puntos justo antes del descanso, aunque el Lleida volvió a agarrarse al marcador con una jugada de tres puntos de Zach Perrin que dejó todo abierto para la segunda parte (53-50).

PUBLICIDAD

El equipo ‘taronja’ quiso poner tierra de por medio en el tercer cuarto. Kameron Taylor asumió la responsabilidad anotadora y con acciones individuales volvió a estirar la distancia a los 9 puntos.

De nuevo parecía que el momento de encarrilar el partido había llegado para los locales, pero el Lleida volvió a despertar. Entre McGhee y Mikel Sanz, castigando tanto dentro como fuera de la zona, y la aparición de James Batemon no solo recuperaron la distancia, sino que llegaron a darle la vuelta al marcador.

PUBLICIDAD

El equipo catalán, con menor presión y más confianza, frenó el intento de reacción del Valencia Basket, que pese a la aparición de Álvaro Cárdenas desaprovechaba lanzamientos desde el tiro libre. Un triple de John Shurna y los tiros libres de Batemon dejaron al Lleida con una ventaja que llegó a ser de 8 puntos y con un dominio que supo mantener hasta el final del cuarto (72-76, min.30).

Esa mayor confianza la mantuvo el Lleida nada más arrancar el último parcial. A pesar de que su entrenador, Gerard Encuentra, recibió una técnica, el conjunto ilerdense seguía sin ponerse nervioso. Más si cabe cuando Jasiel Rivero perdonó bajo del aro para romper el empate a 81 y Mark Hughes castigó desde el triple. Incluso Perrin dejó un mate de bella factura sobre Taylor que ejemplificaba a la perfección el estado de forma de su equipo.

PUBLICIDAD

El Valencia Basket se aferró al talento de TJ Shorts, que apareció en los últimos minutos con 6 puntos seguidos para mantener la igualdad y evitar que la distancia rival creciera (89-89, min. 37). Y si en un lado apareció Shorts, en el otro lo hizo de nuevo Batemon.

El exterior del Lleida anotó un triple lejano al que añadió 4 puntos más para tener un colchón de 4 puntos a falta de poco más de un minuto. El equipo ‘taronja’ trató de recordar distancias y de buscar los fallos en el tiro libre de su rival, pero el Lleida mantuvo la sangre fría para conservar su ventaja y sellar su asalto en el Roig Arena.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

100 - Valencia Basket (20+33+19+28): Shorts (13), Saint-Supèry (5), Taylor (13), Rivero (6), Reuvers (8) -cinco inicial- Gueye (-), Sako (7), Brooks (11), Corbalán (7), Puerto (9), Cárdenas (7), Mirotic (14).

PUBLICIDAD

105 - Ilerna Lleida (26+24+26+29): McGhee (21), Hughes (8), Paulí (10), Ejim (9), Perrin (11) -cinco inicial- Batemon (23), García (4), Rodríguez (-), Sanz (9), Shurna (3), Kuath (7), Torrens (-).

Árbitros: Arnau Padrós, Francisco Araña y David Sánchez. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Roig Arena de Valencia con 13.111 espectadores. EFE

cma/cta/ism