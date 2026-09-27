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1-1. El Espanyol aguanta con diez y suma un meritorio punto en Riazor

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A Coruña, 27 sep (EFE).- Un gol de Lara Lacosta en el minuto 31 y un notable ejercicio defensivo durante la segunda parte, en la que jugó con una futbolista menos a partir del minuto 50 por la expulsión de Patri Ojeda, permitieron al Espanyol sumar un meritorio punto frente al Deportivo en Riazor (1-1).

El equipo gallego fue incapaz de traducir su aplastante dominio en ocasiones claras de gol durante el primer tiempo. Pese a ello, justo antes de que Lara Lacosta explotase una rápida transición para adelantar al Espanyol tras marcharse de la lateral Daniela Caracas, pudo abrir el marcador con un remate de Lucía Pardo que se estrelló en un poste.

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En el inicio del segundo tiempo, la expulsión de Patri Ojeda, con tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Millene Cabral, complicó el partido al Espanyol. Sara Monforte refrescó su equipo con la entrada de Guerra y Browne porque el Dépor estaba sometiendo a sus jugadoras.

El técnico gallego, Alberto Rodríguez, también movió ficha y la entrada de Michi Apostol dio otro aire al ataque deportivista. De sus botas nació el gol de la brasileña Millene, rápida para armar el disparo y superar a Meritxell Muñoz a falta de poco más de un cuarto de hora.

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El Dépor se desmelenó con el empate. Volcado en busca de su primera victoria en Riazor, la conexión Michi Apostol-Millene volvió a aparecer en el tiempo añadido, pero el cabezazo de la brasileña se marchó alto.

- Ficha técnica:

1 - Deportivo Abanca: Inés Pereira; Caracas (Sofía Domínguez, min.59), Elena, Ranera, Vega; Redru (Merle Barth, min.68), Olaya (Paula Hernández, min.84), Lucía Pardo (Karla, min.84); Lucía Rivas (Michi Apostol, min.68), Pizarro y Millene.

1 - Espanyol: Meritxell Muñoz; Ariadna Doménech, Patri Ojeda, Raquel, Lucía Vallejo; Marc Torras, Paula Gutiérrez, Claudia Bicho (Clara, min.65); Ona Baradad (Cristina Baudet, min.77), Anita Marcos (Guerra, min.58) y Lara Lacosta (Browne, min.58).

Goles: 0-1, min.31: Lara Lacosta. 1-1, m.73: Millene.

Árbitra: Lorena Trujillano Gallardo (Comité andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa a la visitante Patri Ojeda (min.50). Además, amonestó a Lucía Pardo (min.58) por parte del Dépor, y a Bicho (min.25) por parte del Espanyol.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga F disputado en el estadio municipal de Riazor. EFE

dmg/ism

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