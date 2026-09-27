0-1. El Eibar aprovecha su única ocasión para asestar un duro golpe al Sevilla

Guardar

Sevilla, 27 sep (EFE).– Un solitario tanto de Seidl en el tramo final del partido permitió a la SD Eibar llevarse los tres puntos del Estadio Jesús Navas tras imponerse por 0-1 al Sevilla F.C Femenino, en un choque espeso donde el planteamiento defensivo y táctico del conjunto armero acabó dando sus frutos frente a la falta de puntería local.

El conjunto hispalense saltó al césped con intenciones dominantes y rozó el gol en los primeros compases del encuentro mediante una ocasión clarísima de Gemma Gili.

PUBLICIDAD

Cumplido el primer cuarto de hora, las locales imponían su ritmo con una brillante labor de Castelló en la recuperación y la ubicación táctica, sometiendo a un Eibar que apenas inquietó a Esther Sullastres con un lejano lanzamiento sin peligro antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, la dinámica se volvió más espesa y trabada. El Sevilla lo intentó por medio de Alba López en el minuto 55 con un disparo desde fuera del área para probar a Wellman, pero la falta de precisión comenzó a adueñarse de ambos bandos. Ni el carrusel de cambios ni la doble permuta introducida por David

PUBLICIDAD

Losada para ganar profundidad lograron agitar un choque de ritmo pausado y constantes imprecisiones. Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, la efectividad armera dictó sentencia en el minuto 86, donde Seidl aprovechó la única llegada clara de las visitantes en todo el encuentro para mandar el balón al fondo de la red, dejando helado al cuadro sevillista y sellando un triunfo pragmático para el Eibar.

Ficha técnica

0 – Sevilla FC Femenino: Sullastres; Alba López (Barrios, min. 61), Alice Marques, Iris Arnaiz, Claudia; Alicia Redondo, Gemma Gili (Blom, min. 81), Castelló; Laura Pérez (Andrea Álvarez, min. 46), Raquel (Esther, min. 61) y Fatou (Sierra, min. 81).

PUBLICIDAD

1 – SD Eibar Femenino: Wellman; Emma Moreno, Nahia Azpiazu (Ortiz, min. 46), Simona, Bélem, Zumárraga; Noe, Adela Rico, María Carvajal (Seidl, min. 69); Martín (Sánchez, min. 84) y Ángeles (Carmen, min. 55).

Gol: 0-1, min. 86: Seidl.

Árbitro: Zulema González González (Comité Gallego). Amonestó a la local Alice Marques (min. 90+2); y, a las visitantes Azpiazu (min. 42), Adela Rico (min. 81) y Noe (min. 86).

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga F celebrado en el estadio Jesús Navas ante 1.000 espectadores. EFE

lhg/jl