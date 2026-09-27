0-1. El Almería aprovecha un error de Tenas y asalta Son Moix

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Palma, 27 sep (EFE). - El Almería logró su cuarta victoria consecutiva en LaLiga Hypermotion en su visita al Mallorca (0-1), con un gol de Miguel de la Fuente, que aprovechó un error del guardameta bermellón Arnau Tenas y provocó la primera derrota bermellona en casa del curso.

El duelo de gigantes de la categoría comenzó con dominio bermellón, que tuvo las primeras ocasiones del encuentro a merced de un Almería que aceptaba la idea de replegarse y esperar a contragolpear a su rival.

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Los pupilos de Luis García, con la presencia de Álex Sala en el doble pivote ante la suplencia de Sergi Darder, buscaron con mayor persistencia la portería rival. De hecho, la fortuna no le sonrió cuando un disparo desde dentro del área de Pablo Torre se estrelló contra la madera.

El paso de los minutos hizo a los andaluces sentirse más cómodos, y las primeras acciones de peligro llegaron con un disparo de Arribas desviado por la defensa y una falta lejana que les pondría por delante.

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Adrián Embarba probó fortuna desde muy lejos, pero su disparo salió con mucha potencia y Arnau Tenas fue incapaz de blocar un balón que quedó muerto en el área, donde Miguel de la Fuente cazó el rechace y aprovechó el error del catalán para adelantar a los suyos.

Las malas noticias se sucedían para el Mallorca, que ya había perdido por lesión a Antoniu Roca a la media hora de juego, y al borde del descanso un mal apoyo de Manu Morlanes con su tobillo izquierdo en la presión le dejó fuera de combate para el segundo acto.

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Tras el descanso, el Almería multiplicó sus salidas al contragolpe y pudo aumentar su ventaja en varias ocasiones, especialmente en un remate desde la izquierda de Embarba que despejó Tenas al centro del área pequeña, pero Arribas no tuvo tiempo para reaccionar y colocarse bien para el remate.

Las dudas se apoderaron del Mallorca, y la entrada de Darder ralentizó la circulación de balón, lo que permitía al elenco de García Pimienta colocarse con tiempo y no sufrir en las acometidas bermellonas.

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Luis García, condicionado por los percances físicos de la primera mitad, tuvo que agotar su última ventana de cambios por la lesión de Soumahoro a veinte minutos del final, dando paso al debut de Alberto Moreno en la isla e introduciendo a Buksa para colocar una doble punta junto a Fuentes.

Los locales estuvieron a punto de perder a Raíllo para la siguiente jornada en Girona, pero el VAR rectificó la tarjeta roja mostrada por Daniel Palencia al capitán bermellón tras una entrada dura a Miguel de la Fuente.

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El atasco mallorquinista no se deshizo en los minutos finales a pesar de intentarlo sin parar, incluido un milagro de Andrés Fernández ante un testarazo de John Donald, lo que provocó la primera derrota en Son Moix de la temporada y da alas a un Almería que sigue creciendo con su cuarto triunfo consecutivo.

-Ficha técnica:

0 - Mallorca: Tenas; Calatayud (Buksa, min.74), Donald, Raíllo, Soumahoro (Moreno, min.74); Morlanes (Darder, min.46), Sala, Torre; Roca (Cerdà, min.32), Fuentes, Liso (Puigmal, min.62).

1 - Almería: Fernández; Chirino (Sola, min.79), Chumi, Bonini, Á. Muñoz; J. Muñoz, Vesga, Junyent (Melamed, min.79), Arribas, Embarba (Luna, min.65); M. de la Fuente.

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Goles: 0-1, min.35: M. de la Fuente.

Árbitro: Daniel Palencia (Comité vasco). Amonestó a los jugadores locales Calatayud (min.26), Cerdà (min.64), Soumahoro (min.71), Raíllo (min.86), Torre (min.94) y John Donald (min.98) y a los futbolistas visitantes J. Muñoz (min.37), A. Fernández (min.83) y Bonini (min.96).

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 7 de LaLiga Hypermotion entre RCD Mallorca y UD Almería en el Estadio Mallorca Son Moix ante 16.035 espectadores.

dcj/apa

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