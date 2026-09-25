Tebas, Aspas, Giráldez y Miguel Méndez, en las Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte

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Vigo, 25 sep (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, el seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, o el internacional español Iago Aspas serán algunos de los ponentes que participarán en Jornadas Nacionales de Periodismo y Deporte, que se celebrarán los días 5 y 6 de octubre en el estadio municipal de Balaídos (Vigo).

Las jornadas, promovidas por la Asociación Galega de Xornalistas do Deporte (Agaxorde) y patrocinadas por el Concello de Vigo, cuentan con el respaldo de LaLiga y el RC Celta para desarrollar un amplio programa de actividades.

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El programa comenzará el lunes 5 de octubre con un homenaje a los olímpicos gallegos, que incluirá una breve charla de Ricardo Leiva Román, director de deportes del Comité Olímpico Español.

Javier Tebas, Marian Mouriño, presidenta del Celta, y Abel Caballero, alcalde de Vigo, hablarán de “La importancia de un club profesional como el Celta para una ciudad como Vigo”, mientras que el seleccionador español femenino de baloncesto y Richard Barral, presidente de la Asociación Española de Directores Deportivos, hablarán sobre la “relación entre los medios de comunicación y el deporte profesional”.

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Claudio Giráldez, Iago Aspas, Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, y Pablo Meixús, capitán del filial celeste, hablarán sobre “el gran momento” que atraviesa el equipo vigués, que por segunda temporada consecutiva competirá en la Liga Europa. EFE

dmg/apa