Pedro Martínez: "Nuestro último ataque fue terrible"

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Redacción Deportes, 24 sep (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, se mostró crítico tras la derrota por 78-77 ante el Dubai Basketball en el estreno en la Euroliga, marcada por la mala gestión de las últimas posesiones y un último ataque "terrible", protagonizado por Andrés Feliz.

"Ha sido un partido muy igualado. Los dos equipos han tenido buenos y malos momentos. Nuestro peor momento ha sido el principio del tercer cuarto en el que perdimos la ventaja que teníamos al descanso. No empezamos bien la segunda parte. Al final del partido no jugamos bien, nuestra defensa no fue suficientemente bien con algunos triples abiertos y en nuestro ataque fallamos bandejas y nuestro último ataque fue terrible", analizó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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El técnico reconoció la gran defensa "inteligente" de los locales, que propició que el Madrid tuviese problemas para "encontrar a sus tiradores.

"El otro día ganamos y hoy perdimos, pero es porque somos equipos muy igualados y tenemos que estar preparados para ganar y perder. Cuando ganas no decir que todo es perfecto y cuando pierdes tampoco decir que todo está mal", dijo en comparación con el duelo en la Supercopa de la Euroliga.

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Asimismo, señaló el control del rebote ofensivo del Dubai como una de las claves, ya que permitieron que los locales corriesen más y anotasen más puntos.

"Hemos recibido más puntos en contraataque de los que hemos hecho, nos han cogido más rebotes en ataque y han metido más triples de los que hemos metido. Hay que analizar por qué han pasado estas cosas pero no es algo que nos parezca bien. Tenemos que mejorar de cara al futuro", advirtió.

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En esa línea, esperó una mejora y un mayor control en las últimas posesiones, al que acabaron cediendo la victoria tras encadenar demasiados "errores".

"Creo que teníamos una buena ventaja para poder ganar pero fallamos algunas bandejas porque no conseguimos buenas situaciones. Dubai tiene una muy buena defensa, pero por otro lado, nuestra defensa en ese tiempo no fue buena. No controlamos por dos veces en los últimos 3 minutos en el rebote defensivo y en el balance permitimos un triple abierto que no pudimos puntear. Esa es la diferencia. Cometimos errores ante un buen equipo y es algo que te hace perder", concluyó. EFE

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