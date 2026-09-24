Horacio Llamas pide paciencia para la adaptación de Karim López a la NBA

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México, 23 sep (EFE).- Horacio Llamas, primer mexicano en la historia en jugar en la NBA, afirmó este miércoles que su compatriota Karim López necesita paciencia y tiempo para adaptarse a los Memphis Grizzlies.

"No tiene ni miedo de urgencia de decir 'voy a la NBA para jugar con tal', no. Él ya demostró con selección y con jugadores con más madurez, ha demostrado que ha podido con eso. Yo quiero que le den minutos, que lo pongan, pero que él no se desespere aunque no lo pongan", afirmó el ex jugador de los Phoenix Suns.

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Llamas habló de la calidad y fortaleza de Karim, joven de 19 años, la cual se forjó en su paso por el baloncesto europeo, cuando tenía 14 años y más tarde con los New Zealand Breakers de Nueva Zelanda.

"Él jugó en Nueva Zelanda, lo hizo muy bien en su primer año, en el que algunos criticaban su tiro de tres, pero en su segundo año mejoró su porcentaje de tres puntos, ajustó en defensa. Todo eso le va a ayudar y ha demostrado que trabaja mucho", explicó.

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Karim López es el primer jugador nacido en México en ser seleccionado en un Draft de la NBA. Fue reclutado en el lugar 21 este año por los Detroit Pistons y de inmediato traspasado a los Memphis Grizzlies, quinteto en el que, según Llamas, las oportunidades le llegarán pronto en la temporada 2026-2027.

"Cualquier equipo tiene la misma exigencia, pero Memphis tiene un equipo con muchos jóvenes y algunos veteranos. Es un conjunto que le beneficia para tener una oportunidad que él debe aprovechar por pequeña que sea", subrayó.

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El exjugador de los Soles de Mexicali dijo que no importar el equipo contra el que Karim debute, sino que lo haga bien y sea consistente.

"Es un proceso en el que cada deportista debe seguir su camino, cada uno tiene su tiempo, él debe esperar su momento para demostrar de lo que está hecho. No importa contra quién juegue, no importa si es contra un monstruo, él tiene que hacer su trabajo", puntualizó.

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Horacio Llamas señaló que a diferencia de algunos otros mexicanos que se abrieron camino en la NBA, para Karim López la situación es ventajosa por el contrato que tiene.

"Ojalá se le dé la oportunidad, porque estoy seguro de que la va a aprovechar. Tiene algo que muchos no tuvimos en nuestro primer año, que es un contrato por largo tiempo", concluyó. EFE

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