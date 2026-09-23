Un banquete nupcial acaba en una batalla campal en Gomesende (Ourense)

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Ourense, 23 sep (EFE).- Un banquete nupcial celebrado en Gomesende (Ourense) por unos recién casados acabó el sábado en una batalla campal que se saldó con la presencia de la Guardia Civil y platos rotos en una casa de turismo rural del siglo XVII que fue restaurada.

Lo que prometía ser el día más feliz de sus vidas terminó en una bronca entre los recién casados y familiares, hasta el punto de que llegaron a acudir efectivos del instituto armado al ser avisados de la pelea.

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El origen de la disputa fue una discusión entre los recién casados, a la que se fueron sumando parientes y la escena fue escalando hasta el punto de que los responsables de la organización del evento acabaron pidiendo auxilio a la Guardia Civil, esto después de que empezasen a romper parte de la vajilla.

En declaraciones a EFE, responsables de la casa rural han explicado que los hechos tuvieron lugar en la carpa que se instaló en la parte exterior de la edificación, del tal forma que “no hubo daños materiales en la casa”. De hecho, han contado que los platos y cristalería rota pertenecían a la empresa de cáterin que la pareja contrató.

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Los recién casados habían elegido para celebrar el evento A Casa da Tulla, una casona del siglo XVII muy cerca de la frontera con Portugal, un lugar idílico que acabó convirtiéndose en el escenario de una pesadilla.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que cuando llegaron la pelea ya había acabado, aunque pudieron observar la existencia de platos y vasos rotos por el suelo. Asimismo, han aclarado que su actuación acabó ahí puesto que las familias afectadas decidieron que no iban a presentar denuncia e incluso "el padre del novio se ofreció a hacerse cargo" de los desperfectos.

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En lo que se refiere al evento, según ha publicado La Región de Ourense, la pelea se originó durante el banquete nupcial. La mujer, de origen colombiano, exigió supuestamente a su marido, originario de Ramirás (Ourense), la cantidad de 40.000 euros procedentes de los regalos de boda, fruto, según el citado diario, de un presunto acuerdo nupcial. Pero él se habría negado.

La bronca fue ganando en intensidad hasta el punto de que habrían llegado a producirse “agresiones verbales y físicas”. Entre los detalles, el periódico local describe cómo la familia de él pidió a sus invitados que no entregasen dinero en metálico al novio como regalo.

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También recoge que la novia reconoció tras la ceremonia que habían bebido mucho y que se habían desahogado rompiendo cristalería y parte de la vajilla del enlace y que incluso habría protagonizado entre tanto revuelo "un rápido desahogo carnal" con uno de los empleados.

Según el citado diario, la mujer se fue al baño con un joven que trabajaba en la organización del evento para un rápido 'affaire'. También habría dicho a sus amigos que no sentía nada por su nuevo esposo y que el divorcio estaba ya en manos de su abogado. Sin duda, un final abrupto. EFE

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lrt/am/jlp