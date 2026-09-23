Ewart Andrés Marín: "Vine para darlo todo y ya tenemos medalla asegurada"

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Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El español Ewart Andrés Marín, púgil cubano nacionalizado español de 22 años, buscará este jueves el pase a la final de los Campeonatos de Europa de boxeo de Sofía en la categoría de menos de 60 kilos, después de superar con autoridad al irlandés Jude Gallagher en los cuartos de final.

Marín, que ya tiene asegurada la medalla de bronce, se medirá en semifinales al búlgaro Radoslav Rosenov, bronce en el Mundial de 2025 y plata en el Europeo de 2024 disputado en Serbia.

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El boxeador, que fijó su residencia en España en 2021, llega a la cita continental después de conquistar la medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo celebrados el pasado agosto.

"Vine para darlo todo. El contrario era muy bueno y muy exigente, pero nos hemos preparado para eso", explicó Marín tras su victoria ante el irlandés Jude Gallagher.

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El púgil destacó el trabajo realizado durante la preparación y los valores que le han permitido alcanzar las semifinales. "Demostramos que estamos bien preparados, el talento y la disciplina", afirmó.

Marín afronta ahora un nuevo reto ante un rival de alto nivel, con la posibilidad de asegurar una nueva medalla y alcanzar la final continental en Sofía. EFE

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