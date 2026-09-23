El hombre tiroteado en Málaga en un posible ajuste de cuentas es un ciudadano turco

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Málaga, 23 sep (EFE).- El hombre que fue tiroteado mientras cenaba en Málaga en la noche del martes es un ciudadano turco que está estable dentro de la gravedad tras recibir un tiro en la cara, en lo que apunta a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales, han informado fuentes de la investigación.

La línea principal que manejan los investigadores es la del enfrentamiento entre bandas criminales, aunque todas las hipótesis siguen abiertas.

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Según han difundido algunos medios turcos, el tiroteado estaría ligado a los grupos ultras de un club de fútbol del país.

La Policía mantiene una investigación abierta y secreta para esclarecer los hechos y localizar al autor o autores de los disparos, que tuvieron lugar en el Muelle Uno del Puerto de Málaga, un escenario concurrido y lleno de restaurantes y comercios.

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Este tiroteo, ocurrido en Málaga sólo cinco días después de que un joven de 20 años fuera asesinado a tiros por tres ciudadanos suecos, que lo confundieron con otra persona, ha reavivado la polémica sobre la inseguridad frente al narcotráfico en Andalucía, y en este caso en la Costa del Sol. EFE