Espana agencias

Albares no prevé cambios en la relación con Marruecos tras las elecciones siempre que se respete la soberanía española

Imagen IHNTEPYUWBG3PNI5CZOSRT42UA
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que pueda haber un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias que se celebran este miércoles en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.

En declaraciones en 'RNE', recogidas por Europa Press, Albares ha descartado de plano que pueda haber un cambio --"en absoluto", ha dicho-- y ha adelantado que España trabajará "con cualquier Gobierno al frente de Marruecos para tener buenas relaciones con ellos".

PUBLICIDAD

El ministro ha querido dejar claro, no obstante, que para ello las relaciones tienen que enmarcarse "en el respeto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial y a los principios que pactamos en la declaración del año 2022".

Con ello, en línea a lo que ha venido trasladando a raíz de la crisis de Ceuta por la entrada masiva de migrantes a finales de julio, ha vuelto a recalcar que esta ciudad autónoma y Melilla son españolas y se ha referido también a la hoja de ruta que ambos gobiernos trazaron en abril de 2022 tras el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Mohamed VI que puso fin a la crisis diplomática por la acogida del líder del Polisario y tras apoyar España el plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

PUBLICIDAD

Marruecos ha celebrado este miércoles unas elecciones parlamentarias en la que todo apunta a que los partidos que integran la actual coalición de Gobierno --Agrupación Nacional Independiente (RNI), Partido Autenticidad y Modernidad (PAM) e Istiqlal-- serán los más votados, si bien podría haber un cambio en cuanto al primero y del que a priori saldría el próximo primer ministro.

Cabe recordar que en el reino alauí es precisamente Mohamed VI quien marca la política exterior y lo hace con el nombramiento del ministro de Exteriores, al igual que también designa a los titulares de otras dos carteras clave, las de Interior y Defensa, cargos que suelen recaer en tecnócratas y no en políticos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del miércoles 23 de septiembre de 2026

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

La gala tendrá lugar el próximo 23 de noviembre en Nueva York

España consolida su peso en los Emmy Internacionales 2026 con cinco nominaciones: Javier Cámara, ‘Animal’ y ‘Anatomía de un instante’, entre los candidatos

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

La justicia anuló la condena de 10.000 euros al abogado que dividió las demandas por las tarjetas ‘revolving’ porque no es un ilícito que genere indemnización

Máximo Sant, experto en coches: “Ahora que todos los coches tienen dirección asistida, todavía hay coches que puedes disfrutar conduciendo”

Expulsado a Marruecos un migrante con antecedentes por terrorismo que entró ilegalmente en Ceuta pese a tener prohibida la entrada en España

ECONOMÍA

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

Seis de cada diez adolescentes creen que tendrán mejor trabajo que sus padres: España lidera con Italia y Portugal la confianza europea en la movilidad social

DEPORTES

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios

El Club Chamartín, la cuna del tenis madrileño de la que salieron Jódar, Landaluce y Mérida: “Estos tres van a estar ahí arriba 100%”