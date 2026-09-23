Activistas protestan en Barcelona por el desahucio de Maricarmen: "No estás sola"

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Barcelona, 23 sep (EFE).- Unos centenares de personas han salido a la calle este miércoles en Barcelona al grito de "Maricarmen no estás sola" para protestar por el desahucio de esta anciana en Madrid.

El Sindicat de Llogateres, el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) y otras entidades han convocado una protesta en la calle Mallorca, frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que residía desde hace siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda de Madrid.

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"Vergüenza", "Maricarmen no estás sola" o "Fuera del barrio especuladores" son algunas de las proclamas que han entonado los manifestantes, que llevaban una pancarta en la que se leía: "Para todas las Maricarmen".

En este sentido, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha recordado en declaraciones a la prensa que el caso de Maricarmen se suma al de dos mujeres vulnerables desahuciadas últimamente en Cataluña.

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"No podemos seguir normalizando esta barbarie", ha afirmado Arcarazo, que ha considerado que se ha llegado a un "punto de inflexión" en el que el Gobierno debe actuar.

Así, ha advertido de que, si el Ejecutivo central no aprueba la próxima semana un decreto con medidas antidesahucios, llamarán a la huelga general. EFE

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