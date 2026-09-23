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5-2. El Barcelona abre la 'Champions' con una 'manita' en el estreno goleador de Kerolin

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Sant Joan Despí (Barcelona), 23 sep (EFE).- El Barcelona, vigente campeón de Europa, remontó este miércoles el tanto inicial de Evelyne Viens para el París FC y acabó goleando por 5-2 al conjunto francés en su estreno en la Liga de Campeones, en una noche que dejó además el primer gol de Kerolin Nicoli con la camiseta azulgrana.

La brasileña, el fichaje más caro de la historia de la sección, firmó el empate y abrió el camino de la remontada, completada con un doblete de Pajor y los tantos de Serrajordi y Graham. El triunfo permite al conjunto azulgrana sumar sus tres primeros puntos en la fase liga, antes de viajar a Roma la próxima semana para disputar su segundo encuentro.

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Condicionado por las siete bajas que arrastraba, el vigente campeón irrumpía de nuevo en la 'Champions'. El camino hacia Varsovia arrancaba en el Johan Cruyff y lo hacía con un golpe inesperado. En la primera acción de peligro del París FC, Viens se fajó con Paredes, dejó atrás a Martina y soltó un trallazo imposible para Cata Coll (0-1, min. 5).

Pero la experiencia del cuadro catalán invitaba a no perder la calma. Con el potencial ofensivo que atesora, el conjunto que dirige Pere Romeu empezó a hacerse dueño del partido y a acumular llegadas. Brugts encontraba una y otra vez el camino por la izquierda, el perfil por el que el Barcelona estaba haciendo más daño.

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El empate se veía venir y terminó llegando por ese costado. Pina filtró un pase al espacio y Kerolin definió con sutileza para firmar el 1-1 (min. 18), estrenar su cuenta goleadora con la camiseta azulgrana y reivindicarse después de un inicio complicado, condicionado por la losa de ser el fichaje más caro de la historia de la sección.

El gol terminó de cambiar el escenario. Schertenleib reclamó un penalti que la colegiada no señaló, y poco después, a balón parado, el Barcelona completó la remontada. Graham puso un córner con rosca al segundo palo y Serrajordi apareció como un obús para atacar el envío y rematar con el interior del pie (2-1, min.28)

Cada ataque azulgrana parecía esconder una amenaza. Guijarro puso un balón largo a la carrera de Graham, que ganó la partida en velocidad a Baquerizo y puso un balón raso al corazón del área que Pajor solo tuvo que empujar (3-1, min.35). Y, antes del descanso, la propia Graham, desde más allá de la frontal, cruzó un disparo raso para firmar el 4-1 (min.43)

El carrusel de cambios tras el descanso dejó una imagen especialmente significativa: Pina, sustituida y renqueante por un golpe en la rodilla, rompía a llorar en el banquillo. Sobre el césped, mientras tanto, también se apagaba el ritmo de un partido que el Barcelona ya tenía bajo control.

Incluso con esas dos marchas menos, el Barça todavía encontró la manera de volver a golpear. Pajor completó su doblete particular al aprovechar, en segunda instancia, una asistencia de Lúa Arufe para poner el 5-1 (min. 70).

El París FC no quiso darse por vencido y encontró la forma de recortar distancias. Viens ganó la carrera a Torrejón y cedió para Mateo, cuyo primer disparo rechazó Martina. La francesa, sin embargo, estuvo más rápida para hacerse con el rechace y maquillar el marcador (5-2, min. 77).

En los últimos minutos todavía hubo tiempo para que Pajor buscara el triplete. Su remate se estrelló en el palo y, en el rechace, Lúa Arufe volvió a encontrarse con el larguero. El tramo final dejó además el estreno con el primer equipo de Laia Cabetas, que disputó nueve minutos en el 5-2 definitivo para cerrar una noche que dejó los tres primeros puntos del Barcelona en la fase liga.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Coll; Schertenleib, Paredes, Martina, Brugts (Cabetas, min.83); Serrajordi (Torrejón, min.60), Guijarro, Pina (Ferrera, min.61); Graham, Pajor y Kerolin (Lúa Arufe, min.61).

2 - París FC: Chavas; N’Dongala,Ould Hocine, Díaz, Baquerizo (Liaigre, min.46); Le Moguedec (Picard, min.79), Korosec; Toloba (Scott, min.79), Mendy (Reynders, min.58), Mateo; Viens (Sangaré, min.89).

Goles: 0-1, min.5: Viens. 1-1, min.18: Kerolin. 2-1, min.28: Serrajordi. 3-1, min.35: Pajor. 4-1, min.43: Graham. 5-1, min.70: Pajor. 5-2, min.73: Matéo.

Árbitra: Michalina Diakow (POL). Mostró tarjeta amarilla a Manoly Baquerizo (min.22) por parte del París FC.

Incidencias: Primera jornada de la Liga de Campeones femenina disputada en el estadio Johan Cruyff ante 2.574 espectadores. EFE

avm/jl

(foto)

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