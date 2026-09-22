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Vox pide a la AN que la jueza que investigó al hermano de Sánchez testifique sobre "coacciones" del 'caso Leire Díez'

11/06/2025 La jueza Beatriz Biedma POLITICA EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA BADAJOZ
11/06/2025 La jueza Beatriz Biedma POLITICA EXTREMADURA ESPAÑA EUROPA BADAJOZ
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Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que declare como testigo la jueza Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntas "coacciones" por parte de la supuesta trama que se investiga en el 'caso Leire Díez'.

Así lo ha pedido el partido político liderado por Santiago Abascal mediante una querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado contra la exmilitante socialista Leire Díez, contra el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y contra Jacobo Teijelo, el abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, imputado junto a todos ellos en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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Vox argumenta que la magistrada "habría sido objeto de una estrategia organizada y continuada, dirigida por personas vinculadas al entorno del Partido Socialista Obrero Español, con la finalidad de apartarla de la instrucción de dicha causa e incluso de hacer inútil el procedimiento" sobre el hermano de Pedro Sánchez.

El partido relata que a finales de 2024 Sáenz de Tejada se reunió con un intermediario del narcotraficante conocido como 'El Gitano' para decirle que había que "darle un sustillo" a Biedma.

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Y añade que, meses más tarde, el exjuez se habría puesto en contacto con otro grupo narcotraficante, el clan conocido como 'los Rochos', para trasladarles que si actuaban contra Biedma, la Fiscalía archivaría las causas que pesaban contra sus miembros, pero el clan habría rechazado la propuesta por desconfianza.

El partido de Abascal señala que la finalidad de estas actuaciones era "coaccionar o intimidar a una magistrada" para "lograr su apartamiento de la instrucción", o "condicionar, entorpecer o alterar el normal desarrollo" de la causa contra el hermano de Sánchez, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

Para Vox, estos hechos comprometen "la independencia judicial y el libre ejercicio de la potestad jurisdiccional, pilares del Estado democrático de derecho".

El partido de Abascal asevera que el objetivo de esta querella es "esclarecer de forma completa y autónoma unos hechos, que por su objeto y finalidad, trascienden de otras conductas investigadas y afectan directamente a la integridad del funcionamiento de la Administración de Justicia".

Vox acusa a Díez, Teijelo y Sáenz de Tejada de presuntos delitos de atentado contra la autoridad judicial, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Asimismo, reclama al juez que interrogue a los tres querellados y solicita las testificales de Biedma, de Cintia Rocho y del intermediario del entorno de 'El Gitano'.

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