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Vox intenta frenar la tramitación de la enmienda de Sumar para blindar el voto de nacionalizados por la 'ley de nietos'

22/09/2026 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
22/09/2026 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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Vox quiere evitar la tramitación en el Congreso de la enmienda registrada por Sumar a una ley educativa en la que plantea una reforma de la Ley de Memoria Democrática para blindar el derecho a voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos', una facultad que ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo, salvo para aquellos que acrediten que efectivamente son descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.

En concreto, Sumar ha aprovechado la Ley Orgánica de mejora de la Educación, para introducir una propuesta que persigue dejar sin efecto la suspensión provisional del voto para los nacionalizados por esta vía decidida por el alto tribunal en atención a una petición de Vox y el partido Iustitia Europa.

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En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha anunciado que su grupo ha pedido a la Mesa de la Comisión de Educación del Congreso para que no admita a trámite la propuesta del grupo plurinacional por se lo que se conoce en el argot parlamentario como enmienda 'intrusa' por "exceder el objeto de la iniciativa original".

Además, los de Santiago Abascal quieren tener acceso a los informes que puedan elaborar los servicios jurídicos de la institución sobre la admisión de esta enmienda y se quejan de que pueda dejar pasar "por la puerta de atrás" esta reforma para "seguir pervirtiendo" la concesión de la nacionalidad española, mientras, según denuncian, se "deniega sistemáticamente" el derecho de Vox a que se tramiten determinadas iniciativas legislativas por "capricho del Gobierno".

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IMPLICAR AL SENADO Y LA COMISIÓN DE VENECIA

La portavoz en el Congreso también ha anunciado que van a exigir a la Comisión de Justicia del Senado que rechace lo que considera un "procedimiento irregular y masivo de la concesión de la nacionalidad", que denuncie los intentos de "manipulación" del censo que achaca al Gobierno y que reclame a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa un dictamen sobre la "incompatibilidad" de la 'ley de nietos' y de la instrucción del Ministerio de Justicia que presume como potenciales beneficiarios a todas las personas que salieron de España entre el inicio de la Guerra Civil y el 31 de diciembre de 1955.

En este contexto, Rodríguez de Millán se ha hecho eco de una información de 'El Debate' según la cual el PSOE reconocía que dar la nacionalidad a nietos de exiliados les permitiría tener "relevo generacional para garantizar la continuidad" de sus agrupaciones en el exterior.

Después, en otra rueda de prensa, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha replicado a Rodríguez de Millán que "todos los grupos tienen derecho a registrar enmiendas" y ha defendido que la de Sumar lo que pretenden es garantizar un derecho recogido en la Constitución "mientras el Tribunal Supremo hace su trabajo" después de dejar en un "limbo" a parte de los nacionalizados por esta vía.

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