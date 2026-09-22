Hoy será noticia. Miércoles, 23 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Reforzada la seguridad en las fronteras en Ceuta y Melilla ante posibles entradas

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Ceuta (EFE).- Las fronteras de Ceuta y Melilla han sido reforzadas con más agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil ante la convocatoria de nuevos asaltos previstos para este miércoles, día de las elecciones legislativas en Marruecos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que se están controlando las convocatorias a través de las redes sociales y ha mostrado su preocupación, aunque ha señalado que han desplegado "un dispositivo importante de información, inteligencia y rastreo de fuentes para evaluar las alertas".

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

La gestión de la crisis en Ceuta vuelva e centrar los debates en el Congreso

Madrid (EFE).- La gestión de la crisis en Ceuta vuelve a centrar los debates en el Pleno Congreso con una nueva ofensiva del PP y Vox que plantean hasta siete preguntas y dos interpelaciones.

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Será en una sesión de control al Gobierno en la que no estará el presidente, Pedro Sánchez, que asiste en Nueva York en la Asamblea General de la ONU.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta recibirá uno de los Premios al Altruismo por su solidaridad y humanidad

Brunete (Madrid) (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta recibirá este miércoles uno de los Premios al Altruismo 2026 por su solidaridad y humanidad, un galardón que concede la Fundación José Ramón de la Morena en la XII Gala del Altruismo, que se celebrará en Brunete (Madrid).

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Bajo el lema "El altruismo transforma. Gracias por hacerlo posible", esta cita, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena, reunirá a representantes institucionales, personalidades del ámbito de la cultura, el deporte, la comunicación y la sociedad civil para reconocer a personas y entidades que han destacado por su compromiso con los demás y por su contribución a una sociedad más solidaria, según informó el Gobierno autonómico.

GUERRA COMERCIAL

Cuerpo informa en el Congreso sobre el 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial'

Madrid (EFE).- El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, comparece este miércoles en la Comisión de Economía del Congreso para informar sobre el 'Plan de respuesta y relanzamiento comercial'.

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Plan puesto en marcha para proteger a los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos a la Unión Europea (UE).

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Convocados diferentes actos para reclamar protección a las víctimas de explotación sexual

Madrid (EFE).- En el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que se conmemora cada 23 de septiembre, instituciones y organizaciones convocan actos en distintos puntos para reclamar medidas de protección a las víctimas.

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Actos que se llevarán a cabo en un momento en el que el foco está en Ceuta y en la situación de las mujeres y niñas que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio.

TRIBUNALES INMIGRACIÓN

Audiencia de Las Palmas juzga a acusado de dirigir una red de tráfico de inmigrantes

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Audiencia de Las Palmas juzga a 'Mastermind', un ciudadano de Bangladés para el que se piden ocho años de cárcel, acusado de dirigir desde Mauritania una red de tráfico de inmigrantes.

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Red que facilitaba la llegada en cayuco a Canarias de ciudadanos bangladesíes y pakistaníes a los que cobraba 13.000 euros.

ECOLOGISTAS TRIBUNALES

Comienza el juicio a once activistas de Greepeace por una protesta en el Puerto de Sagunto

Valencia (EFE).- Comienza este miércoles el juicio a once activistas de Greenpeace por una protesta en el Puerto de Sagunto contra un buque cargado de gas en 2021 y para los que el Ministerio Fiscal solicita cinco años de cárcel por un delito de desórdenes públicos agravados.

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Petición que la organización ecologista considera una de las mayores condenas que se han solicitado nunca por ejercer activismo ambiental.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

Brad Pitt protagonista este miércoles en el Festival de San Sebastián

San Sebastián (EFE).- Brad Pitt es este miércoles la estrella del Festival de San Sebastián con su película 'En el corazón de la bestia'.

Una jornada en la que también se presentarán 'El debut' de Jesse Eisenberg y 'Growth of the soil' de Hans Petter Moland, además de la miniserie 'Más allá de la sociedad' de J.A. Bayona.

EL TIEMPO

Estabilidad generalizada, cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones

Madrid (EFE).- Los cielos poco nubosos o despejados, así como la ausencia de precipitaciones, serán los protagonistas de este miércoles en el país, con temperaturas elevadas en el suroeste de Galicia, zonas bajas del cuadrante suroeste y la provincia de Las Palmas.

Las altas presiones continuarán dominando el panorama meteorológico nacional, por lo que la estabilidad reinará en la mayor parte del territorio, pues solo en los litorales del extremo norte se darán intervalos nubosos con posibles brumas costeras y solo en los litorales mediterráneos del sureste, Alborán y Estrecho algunos intervalos de nubes bajas matinales.

EFE

plv