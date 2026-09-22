'El mal padre', un filme entre el humor y la tragedia con un carismático Eduard Fernández

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San Sebastián, 22 sep (EFE).- 'El mal padre', de Roberto Bueso, es una película sobre traumas familiares que "consigue un equilibrio difícil entre silencio y palabras, humor y tragedia, que se parece mucho a la vida", ha dicho este martes tras su presentación en el Festival de San Sebastián Eduard Fernández, que interpreta a un cabeza de familia ausente, carismático y narcisista.

Adam Jezierski ('Vota Juan'), Francesco Carril ('Los años nuevos'), Meritxell Calvo ('Delta') y Cristina Plazas ('Vis a Vis') completan el reparto de la cinta del director nacido en Valencia en 1986, que compite por primera vez por la Concha de Oro, pero que ya estuvo en la sección paralela del festival 'Made in Spain' con 'La banda' (2019) y 'Llenos de gracia' (2022).

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La trama del filme, que se estrena el 20 de noviembre y se ha rodado en la Comunidad Valenciana, habla de rencores y heridas familiares, pero también de ternura y cariño, y arranca cuando después de años distanciados, el célebre escritor y académico Santiago Balmes reúne a sus tres hijos mayores para pedirles un último deseo: pasar las Navidades en la casa donde veraneaban de niños.

"Había que atreverse a hacer un tío desagradable a ratos", ha explicado el actor catalán, que compone un personaje narcisista pero honesto con su propia biografía que ha mantenido una relación distante y ausente con sus hijos, lo que les ha generado una serie de heridas que saldrán a la luz en el reencuentro.

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Hijos que "hablan desde el dolor y la rabia", ha explicado el director y guionista. "Creo que los hijos tendemos a veces a castigar quizá un pelín de más, y cuando eres padre te das cuenta de que es muy difícil", ha reflexionado, por lo que la película tiene vocación de "reconstruir".

Roberto Bueso ha explicado además que en la escritura del guión junto a Óscar Díaz Cruz fueron importantes las palabras, pero también los silencios. "Intentamos que se diga lo justo para que espectador recomponga el relato como quiera", ha remarcado.

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Fernández el año pasado recogió en el marco del Festival el Premio Nacional de Cinematografía y también se alzó en 2016 con la Concha de Plata al Mejor Actor por su papel de Francisco Paesa en la película 'El hombre de las mil caras'. EFE

(foto)(vídeo)