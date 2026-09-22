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El español Sergio Pardo es el nuevo preparador físico de la selección de Panamá

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Ciudad de Panamá, 22 sep (EFE).- El español Sergio Pardo Carrillo, nuevo preparador físico de la selección absoluta de Panamá, se ha incorporado a la plantilla en la India, informó este martes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Pardo Carrillo, de 48 años, dirigió este martes los primeros movimientos de los jugadores que se sumaron a la concentración en Bangalore, donde Panamá prepara el amistoso de este viernes frente al equipo de India.

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El español llega en sustitución de Christian Beguer, quien anunció su salida el 11 de septiembre tras casi seis años de trabajo.

Pardo cuenta con más de 20 años de experiencia en el fútbol profesional y su último club fue el Santos Laguna mexicano.

Antes pasó por el Rayo Vallecano, de la Primera División española, entre 2023 y 2024, además de trabajar en el Elche, Girona, Huesca y Lugo.

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Su trayectoria comenzó en la UD Almería, donde entre 2007 y 2017 estuvo vinculado a la coordinación metodológica del fútbol base y al primer equipo y filial.

Nacido en Málaga, Pardo se formó en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene una maestría en Alto Rendimiento en Fútbol de la Universidad de Cataluña y un diplomado en Educación Física de la Universidad de Granada.

Tras el partido amistoso de este viernes con India, la selección panameña se medirá el 1 de octubre con Nueva Zelanda en Yokohama y cerrará el 5 de octubre en Tokio con un rival que puede ser Japón o Ecuador. EFE

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