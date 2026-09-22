Atendidas 45 personas por incendio de una residencia en L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

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Madrid, 23 sep (EFE).- Unos 45 personas han sido atendidas y siete de ellas hospitalizadas en estado menos grave por inhalación de humo en el incendio declarado este martes por la noche en la primera planta de una residencia de cuatro alturas situada en la calle Llerona en la localidad barcelonesa de L'Ametlla del Vallès.

El Servicio de Emergencias Médicas de la Generalitat (SEM) ha informado en X de que cuatro de los residentes han sido trasladados al Hospital de Granollers y tres al Hospital de Mollet, mientras que diez unidades médicas permanecen en el sitio.

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Bomberos de Cataluña han informado en X de que han sido alertados del incendio sobre las 22.30 horas y en un principio han sido activados 9 vehículos, que fueron ampliados hasta un total de 13.

El fuego ha afectado a varias habitaciones de la 1ª planta y, como medida preventiva, se han desalojado a todas las personas de esa planta y de la 2ª planta, de un total de 80 usuarios y 6 trabajadores que había en la residencia.

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El fuego ya ha sido extinguido y los bomberos trabajan para acabar de apagar puntos calientes y ventilar, puesto que la 2ª planta también ha quedado afectada por humo, han añadido en X.

La mayoría de residentes fueron, en un primer momento, evacuados de la 1ª y 2ª planta y trasladados a una zona segura y libre de humos situada en la planta baja de la misma residencia, mientras que en la 3ª planta ha llegado algo de humo, aunque la situación ha sido controlada y los usuarios han quedado confinados en las habitaciones.

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Finalmente, han informado Bomberos de Cataluña, de la primera planta han quedado confinadas 8 personas, de la 2ª algunos de ellos y de la 3ª todos los residentes.

Los bomberos repasan los puntos calientes, ventilan las instalaciones y revisan las habitaciones de todas las plantas.

De los 13 vehículos que han intervenidos, siete son camiones de agua, una autoescala y cinco vehículos ligeros. EFE