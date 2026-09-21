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López acusa al juez Peinado de una instrucción "inquisitorial" contra Begoña Gómez y la tilda de "vergüenza"

18/09/2026 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el evento 'Soberanía Digital: Ahora semiconductores', a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). En el evento se presenta la maqueta de las instalaciones del Centro de Semiconductores que se instalará en Málaga. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
18/09/2026 El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el evento 'Soberanía Digital: Ahora semiconductores', a 18 de septiembre de 2026, en Madrid (España). En el evento se presenta la maqueta de las instalaciones del Centro de Semiconductores que se instalará en Málaga. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "absolutamente inquisitorial" y ha calificado el caso como "una vergüenza desde el minuto uno".

"Ha sido una cacería, infumable, en un momento de destrucción", ha aseverado este lunes en una entrevista en 'La noche en 24H', recogida por Europa Press, en la que ha acusado al juez de ir "mutando" los motivos de la investigación: "Le ha dado todo igual".

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Estas declaraciones se producen el mismo día que el magistrado ha abierto juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra su asesora, Cristina Álvarez.

"El señor Peinado lo primero que hizo fue pedir un informe a la UCO. Un informe de la UCO que decía que todo estaba correcto. Y le dio igual. Y siguió adelante (...) porque era lo que era. Una cacería por ser la mujer del presidente", ha insistido.

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El ministro ha relatado que el Ejecutivo se dirigió al juez "para que explicara de qué se le acusaba" a la mujer de Sánchez: "Llegó a escribir, de todo aquello desde que era mujer del presidente del gobierno, blanco y en botella".

"EN QUÉ MOMENTO SE PUSO DE MODA SER MALA GENTE"

López se ha preguntado "en qué momento se puso de moda ser mala gente" en respuesta a las imágenes del ataque sufrido en Ceuta por una diputada. "No sé en qué momento se puso de moda el alimentar los discursos xenófobos, el volver al discurso de hace 100 años", ha reiterado.

Por ello ha destacado que "le preocupa mucho" la "situación de tensión, de violencia" que se está viviendo en la ciudad autónoma. "Espero que no tengamos una desgracia porque algunos están sembrando el suelo de gasolina", ha incidido.

En alusión a PP y Vox, ha calificado de "muy grave" y "muy irresponsable" el discurso que están empleando. "Ya a algunos les parece poco la bandera de España y lo que están sacando es la bandera de los tercios".

"Todos apoyamos a Ceuta, pero vamos a apoyarla con hechos", ha reclamado López a la vez que ha criticado que se "celebre" la paralización del campamento que había edificado el Gobierno en el Puerto de Ceuta.

En consecuencia, ha advertido a los 'populares' de que este camino "solo engorda a Vox" y de que "se están confundiendo", y ha acusado al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, de que la formación liderada por Santiago Abascal esté "disparada" en las encuestas por haberse "entregado a su discurso" y a "sus insultos".

El también líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid ha defendido la labor del Gobierno al desclasificar los informes de inteligencia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los días previos y durante el pasado 30 de julio, y ha enfatizado en que se trató de un suceso "sin precedentes".

Y ha criticado la ausencia de "lealtad institucional" del PP que, según López, sí hubo en otras ocasiones con el presidente ceutí Juan Jesús Vivas: "Se trabajaba codo con codo".

Por último, ha advertido que el Gobierno será "coherente" y "tomará sus decisiones" dependiendo del resultado de las "investigaciones" que actualmente se encuentran en curso en la Audiencia Nacional. "Y va a defender siempre los intereses de Ceuta y de España", ha rematado.

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