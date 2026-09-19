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Este sábado, tormentas fuertes en litorales del sureste y ascenso de máximas en el norte

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Madrid, 19 sep (EFE).- Este sábado, las tormentas fuertes que estos días han asolado gran parte del área mediterránea de la península y Baleares continuarán en el litoral sureste del país e Ibiza y Formentera, mientras que ascenderán las temperaturas máximas en zonas del extremo norte.

La mayor parte de España vivirá una situación de estabilidad, con cielos poco nubosos o despejados aunque con algunos intervalos de nubes bajas en regiones mediterráneas, del norte peninsular e interior sureste tendiendo a despejar y de nubes de evolución diurna en montañas de la mitad sur.

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Según pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, solo en el extremo sureste peninsular e Islas Pitiusas (Ibiza y Formentera) persistirá la inestabilidad, con cielos nubosos o con intervalos nubosos y chubascos acompañados de tormenta con probabilidad de ser fuertes en litorales de Murcia y del sur de la Comunidad Valenciana, sin descartar las propias islas, con tendencia a despejar.

Con baja probabilidad estos chubascos podrían afectar de forma aislada a otros puntos de la fachada oriental peninsular, mientras que en el Estrecho y Alborán es probable que se produzca alguna llovizna.

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En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en los norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto tendiendo a menos.

Las máximas aumentarán en la mayor parte del país, notablemente en puntos de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, pudiéndose superar 35 grados en depresiones del suroeste peninsular.

Las mínimas descenderán en el Cantábrico, medio Ebro y Pirineos, pero ascenderán en el tercio oeste peninsular, provocando noches tropicales en puntos del litoral mediterráneo sur y del bajo Guadalquivir, aunque con posibles heladas débiles en cumbres del Pirineo.

Soplará levante con intervalos fuertes en Alborán y con rachas muy fuertes en el Estrecho; viento moderado del este en litorales del Cantábrico; del norte y nordeste en los de Galicia; y sureste peninsular, Ampurdán y ambos archipiélagos.

.-GALICIA: poco nuboso o despejado excepto intervalos de nubes bajas en el noreste a principio y final de día, sin descartar bruma o niebla en esos momentos, más espesa de madrugada al noroeste e interior de A Coruña, parte occidental de Lugo y, a final del día, al sur de A Mariña.

Mínimas en aumento en el sureste y en descenso ligero en el resto, máximas en ascenso generalizado, más notable en amplias zonas del interior de mitad norte; con viento flojo del este en el interior y flojo en el litoral.

.-ASTURIAS: poco nuboso o despejado excepto intervalos de nubes bajas en el noreste a principio y final de día, sin descartar bruma o niebla en esos momentos; mínimas en descenso en tercio occidental y litoral, máximas en ascenso; viento flojo con brisas en el interior, y de flojo a moderado del este en el litoral.

.-CANTABRIA: intervalos de nubes bajas a principio y final del día sin descartar bruma o niebla en esos momentos; mínimas en descenso en tercio occidental y litoral, máximas en ascenso, notable en tercio meridional; viento flojo con brisas en el interior, y de flojo a moderado del este en el litoral.

.-PAÍS VASCO: intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso o despejado e intervalos dispersos de nubes bajas en el interior a principio y final del día, sin descartar bruma o niebla en esos momentos; mínimas en descenso, máximas en ascenso, notable en el interior; viento flojo variable, en el interior con tendencia a ser del norte en horas centrales y en el litoral al este por la mañana y al norte por la tarde.

.-CASTILLA Y LEÓN: poco nuboso, con algún intervalo nuboso en el norte y este durante primera mitad del día y nubes de evolución en el sur, sin descartar bruma y niebla, especialmente al noreste; mínimas sin cambios o en ascenso y máximas en ascenso; viento flojo variable.

.-NAVARRA: poco nuboso o despejado con algunas nubes bajas dispersas a principio y final del día, con posibilidad de niebla o bruma en zonas elevadas del noroeste; mínimas en descenso, máximas en ascenso, notable en el tercio norte; viento flojo del norte.

.-LA RIOJA: poco nuboso con algún intervalo nuboso en Rioja Alta y sierra durante primera mitad del día, sin descartar brumas y bancos de niebla; mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso ligero o moderado; viento flojo variable.

.-ARAGÓN: poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas a primera hora en Cinco Villas y valles del sistema Ibérico; mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso; viento flojo del noroeste en valle del Ebro y variable en el resto por la mañana, de brisas de valle por la tarde.

.-CATALUÑA: poco nuboso; máximas en ascenso; viento flojo, ocasionalmente moderado, del noroeste en el litoral sur de Tarragona y el Ampurdán, variable en el resto a primeras horas, del sur a partir de mediodía.

.-EXTREMADURA: poco nuboso, con nubes de evolución más abundantes en el sur; temperaturas en ligero ascenso. Viento del este o variable flojo, con algún intervalo de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con posibilidad de nubes bajas matinales e intervalos nubosos de evolución en la sierra; temperaturas en ligero ascenso; y viento flojo del noreste que a mediodía gira a este y sureste.

.-CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas de madrugada y a final del día en Albacete y serranía de Cuenca, con brumas y nieblas matinales en zonas bajas, así como nubosidad de evolución en horas centrales en el sureste y zonas montañosas; probabilidad de lluvias débiles y chubascos en el sur de Albacete en horas centrales.

Máximas en ligero ascenso, más acusado en el Ibérico y Sistema Central; con viento flojo del este con algún intervalo moderado en la Mancha, por la mañana variable en Guadalajara.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: nuboso en la mitad sur durante primera mitad del día tendiendo a intervalos nubosos vespertinos y, en zona norte, intervalos nubosos; probabilidad de chubascos con tormenta en mitad sur durante primera mitad de día, fuertes o muy fuertes en el litoral del sur de Valencia y Alicante.

Ascenso de las máximas en mitad norte; y viento flojo del norte en litoral a primeras horas, moderado en mitad sur del litoral, y variable en el resto; a mediodía del este y moderado en mitad sur de Alicante.

.-REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos y precipitaciones débiles sin descartar que sean fuertes y con tormenta en el litoral durante primera mitad del día; temperaturas sin cambios; viento flojo del norte, por la tarde del este con intervalos de moderado.

.-BALEARES: en Ibiza y Formentera por la mañana poco nuboso pero por la tarde intervalos nubosos con algún chubasco o tormenta que podría ser fuerte; en Mallorca y Menorca, poco nuboso; temperaturas en ligero ascenso y viento flojo o moderado del norte y noreste.

.-ANDALUCÍA: poco nuboso, con intervalos de nubes bajas matinales en vertiente mediterránea, con nubosidad de evolución diurna en sierras y probabilidad de chubascos en las orientales; mínimas en ascenso en tercio occidental, máximas en ascenso en el litoral de Huelva; con viento flojo o moderado del este, intervalos de levante en el litoral mediterráneo oriental y en el Estrecho, con posibles rachas muy fuertes.

.-CANARIAS: intervalos nubosos, con predominio de cielo nuboso y lluvias débiles en el norte de islas montañosas, sobre todo en primera mitad del día; temperaturas en ligero ascenso; viento moderado del noreste, más flojo en segunda mitad del día especialmente en zonas altas de islas centrales, y brisas en costas del suroeste. EFE

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