Urtasun: "La mejor manera de ayudar a Ceuta es empezar ya con las reubicaciones"

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Barcelona, 18 sep (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este viernes que "la mejor manera de ayudar a Ceuta es empezar ya con las reubicaciones" de migrantes en localidades de la península, por lo que ha tildado de "hipócrita" la postura del PP al respecto.

En declaraciones a los periodistas desde El Prat de Llobregat (Barcelona), Urtasun ha defendido que el Gobierno está haciendo "todo lo que está a su alcance" para normalizar la situación.

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Ha insistido, sin embargo, en el mensaje lanzado por los ministros de Sumar en las últimas fechas: para "descongestionar la ciudad de Ceuta" la mejor opción es reubicar a los migrantes y trasladarlos a territorio peninsular.

Ha indicado que esto debería hacerse tanto con quienes a priori tienen más posibilidades de poder quedarse -ha citado a unas 500 menores y a unas 700 personas procedentes de Sudán, país inmerso en una guerra civil- como con el resto de migrantes, dado que tramitar expedientes de expulsión puede llevar hasta dos meses.

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Urtasun ha insistido en que "siempre" se han acometido reubicaciones de este tipo en Europa -ha citado episodios pasados en la isla de Lampedusa (Italia) o en Grecia- y ha censurado las "voces en Bruselas" que piden ahora no proceder del mismo modo, así como el rechazo a esta idea de los presidentes autonómicos del PP.

El ministro de Cultura ha afirmado que no acometer estas reubicaciones conlleva "condenar a Ceuta a ser un espacio de gente retenida a cielo abierto". EFE

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