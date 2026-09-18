Urtasun denuncia las presiones desde la UE para no reubicar migrantes y critica la "hipocresía" de Feijóo con Ceuta

Guardar

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado la "presión muy grande" que está ejerciendo la Unión Europea (UE) para que no se lleven a cabo las reubicaciones de las personas migrantes que se encuentran en Ceuta, y ha asegurado que España no lo puede aceptar.

En declaraciones a periodistas desde El Prat de Llobregat (Barcelona) junto al eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, el ministro ha insistido en que se debe reubicar a estas personas a la península, prioritariamente a las más de 500 niñas en situación de "extrema vulnerabilidad" que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ya ha pedido trasladar.

PUBLICIDAD

"También sabemos que hay más de 700 sudaneses que probablemente muchos de ellos son merecedores de protección internacional. Por tanto, la mejor manera de ayudar a Ceuta es empezar a hacer esas reubicaciones", y ha subrayado que incluso para los expedientes de expulsión se tarda unos dos meses.

Urtasun ha condenado "todas las voces que en Bruselas están diciendo que nadie salga de Ceuta" y ha afirmado que eso no se ha hecho jamás, ni con las llegadas masivas a Lampedusa en 2023 ya gobernando Giorgia Meloni en Italia.

PUBLICIDAD

"GENTE RETENIDA A CIELO ABIERTO"

En este sentido, ha cargado contra el PP y contra su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por negarse a acoger migrantes en las comunidades gobernadas por su formación, y ha sostenido: "El señor Feijóo es un hipócritca, y lo digo con estas palabras. Porque dice querer ayudar a Ceuta pero no ha hecho ni una sola llamada a ninguno de sus presidentes".

PUBLICIDAD

Ha acusado a Feijóo de "condenar a Ceuta a ser un espacio de gente retenida a cielo abierto" y ha asegurado que, si quiere ayudar a Ceuta, debe pedir a sus colegas europeos que dejen de presionar a España para que la gente no salga de Ceuta.

"Y que le pida a todos los presidentes de sus comunidades autónomas que acepten reubicaciones. Si no hace eso, lo único que hace es situarse en una posición completamente hipócrita", ha agregado.

PUBLICIDAD