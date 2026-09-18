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Urtasun denuncia las presiones desde la UE para no reubicar migrantes y critica la "hipocresía" de Feijóo con Ceuta

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha criticado la "presión muy grande" que está ejerciendo la Unión Europea (UE) para que no se lleven a cabo las reubicaciones de las personas migrantes que se encuentran en Ceuta, y ha asegurado que España no lo puede aceptar.

En declaraciones a periodistas desde El Prat de Llobregat (Barcelona) junto al eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, el ministro ha insistido en que se debe reubicar a estas personas a la península, prioritariamente a las más de 500 niñas en situación de "extrema vulnerabilidad" que la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ya ha pedido trasladar.

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"También sabemos que hay más de 700 sudaneses que probablemente muchos de ellos son merecedores de protección internacional. Por tanto, la mejor manera de ayudar a Ceuta es empezar a hacer esas reubicaciones", y ha subrayado que incluso para los expedientes de expulsión se tarda unos dos meses.

Urtasun ha condenado "todas las voces que en Bruselas están diciendo que nadie salga de Ceuta" y ha afirmado que eso no se ha hecho jamás, ni con las llegadas masivas a Lampedusa en 2023 ya gobernando Giorgia Meloni en Italia.

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"GENTE RETENIDA A CIELO ABIERTO"

En este sentido, ha cargado contra el PP y contra su presidente, Alberto Núñez Feijóo, por negarse a acoger migrantes en las comunidades gobernadas por su formación, y ha sostenido: "El señor Feijóo es un hipócritca, y lo digo con estas palabras. Porque dice querer ayudar a Ceuta pero no ha hecho ni una sola llamada a ninguno de sus presidentes".

Ha acusado a Feijóo de "condenar a Ceuta a ser un espacio de gente retenida a cielo abierto" y ha asegurado que, si quiere ayudar a Ceuta, debe pedir a sus colegas europeos que dejen de presionar a España para que la gente no salga de Ceuta.

"Y que le pida a todos los presidentes de sus comunidades autónomas que acepten reubicaciones. Si no hace eso, lo único que hace es situarse en una posición completamente hipócrita", ha agregado.

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