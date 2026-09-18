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Una muestra en la Sagrada Familia explora la relación entre este templo y los barceloneses

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Barcelona, 18 sep (EFE).- La exposición 'Sagrada Familia: La fuerza de un sueño compartido’, que se podrá ver en la basílica del 18 de septiembre al 31 de diciembre, explica el recorrido vital del templo y se centra en la relación entre el edificio y las diferentes generaciones de barceloneses que han vivido su evolución.

Según ha explicado a la prensa la directora de Cultura de Sagrada Familia, Marta Otzet, esta muestra es la última con motivo del Año Gaudí, después de las presentadas en el Palau Robert y en el Recinto Modernista de Sant Pau.

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Si bien estas exposiciones miraban al vínculo entre la Sagrada Familia y Barcelona, este último montaje "habla de generaciones, habla de tiempo y habla de coger el legado e irlo transportando".

Así, 'La fuerza de un sueño compartido' arranca con la fase en que aparece Gaudí y "transforma absolutamente esta idea original" y sigue con el periodo que se abre tras la muerte del arquitecto: el cómo se ha continuado el proyecto y qué decisiones se han ido tomando a lo largo de los años.

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"Es importante poner en valor qué decisiones hemos tomado, qué generaciones han hecho posible este proyecto, que es un proyecto intergeneracional de más de 144 años hasta el día de hoy, y cómo el factor tiempo ha ido acompañando la historia del templo", ha incidido Otzet.

De este modo, el montaje pone el foco en la dimensión colectiva del templo, que nace del pueblo y que, a lo largo de más de cinco generaciones, crece con la aportación de todas las personas que lo han hecho posible.

El recorrido hace visible cómo este sueño compartido supera los momentos de dificultad y se mantiene vivo gracias a decisiones que permiten continuar avanzando, ya que Gaudí concibió una construcción pensada para varias generaciones y dejó planos, dibujos, descripciones y maquetas que han marcado a sus sucesores.

La muestra también pone de relieve la evolución de la Sagrada Familia hasta convertirse en un icono global y en un espacio donde la tradición artesanal dialoga con las nuevas tecnologías, algo que se ha evidenciado este 2026 con la inauguración de la torre de Jesucristo y la visita en junio del papa León XIV.

Además, la inauguración de la exposición coincide con La Mercè, fiestas en las que la Sagrada Familia sorteará 20.000 entradas gratuitas para los barceloneses. EFE

gcm/fl/jlg

(foto)(vídeo)

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