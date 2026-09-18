Un acertante de Laxe (A Coruña) gana más de un millón de euros en la Bonoloto del viernes

Madrid, 18 sep (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes ha habido un boleto acertante de la primera categoría (6 aciertos) premiado con 1.187.584 euros, que ha sido validado en el despacho receptor número 29.100 de Laxe (A Coruña), situado en Avenida Rosalía de Castro, 60, según información facilitada por Loterías del Estado.
Combinación ganadora: 05 09 18 01 03 45.
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Complementario: 46. Reintegro: 6
Al no existir boletos acertantes de la segunda categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
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La recaudación del sorteo ascendió a 2.683.221 euros. EFE
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