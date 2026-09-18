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UEFA y CONCACAF piden datos financieros a FIFA para contrastar si era necesario FFE

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Madrid, 18 sep (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el de la CONCACAF, Victor Montagliani, han pedido a la FIFA examinar sus reservas financieras destinadas a sus federaciones, para contrastar si "era realmente necesaria" la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE) para aportar más recursos a estas.

Ceferin y Montagliani, vicepresidentes de la FIFA, proponen en una carta conjunta dirigida al presidente de esta, Gianni Infantino, que sus confederaciones analicen de manera conjunta y acuerden qué proporción de las reservas financieras acumuladas de esta podría liberarse de forma responsable y directa a sus asociaciones miembro.

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"FIFA Forward Enterprise («FFE») se presentó a las 211 asociaciones como una propuesta mediante la cual se vendería una «participación» de las competiciones de la FIFA a inversores externos con el fin de aportar recursos sustancialmente mayores para el desarrollo del fútbol. Tras examinar los estados financieros y presupuestos publicados por la FIFA para contrastar dicha premisa, nuestro análisis plantea ahora una cuestión fundamental sobre si esa transacción era realmente necesaria para otorgar mayores recursos a las asociaciones", añaden.

La carta, que trasladarán a las otras cuatro confederaciones de la FIFA por si quieren respaldarla, añade que esta "ya cuenta con la capacidad de aportar sensiblemente más a sus asociaciones a partir de su propio balance, sin necesidad de vender participaciones en sus competiciones y sin exigir nada a cambio a estas".

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"Proponemos que nuestras Confederaciones completen conjuntamente este análisis y acuerden el importe de las reservas de la FIFA que debería liberarse directamente a las Asociaciones, presentando las recomendaciones sobre los desembolsos para su consideración a través del proceso formal de gobernanza de la FIFA en la próxima reunión del Consejo", el 15 de octubre, afirman.

El escrito a Infantino, tras el rechazo a la propuesta FFE y la retirada de esta, estima que la FIFA cerrará el ciclo 2023-26 con unas reservas de aproximadamente 6.000 millones de dólares —las mayores de su historia y considerablemente superiores a lo necesario para hacer frente a los años deficitarios posteriores a un Mundial.

Por ello, apunta, debería poner a disposición de cada una de sus 211 asociaciones al menos 10 millones$ durante el ciclo 2027-30 para inversiones en infraestructuras y desarrollo del fútbol, lo que supone un total agregado de aproximadamente 2.100 millones$.

Afirma que se trataría de "una liberación puntual de reservas, adicional y complementaria al Programa FIFA Forward, que continuaría íntegramente según lo comprometido" y que tras esa distribución las reservas de la FIFA no bajarían de aproximadamente 1.500 millones$ en ningún momento del próximo ciclo -alrededor de un 50 % más del nivel mínimo de reservas que la propia FIFA presupuestó para 2023-26-.

Tras explicar que estas cantidades combinan resultados reales publicados del periodo 2022-25 con estimaciones para 2026 e hipótesis para el ciclo 2027-30, la carta aboga por encargar una revisión independiente que cuente con acceso total a las cifras.

"La FIFA acumula en la actualidad miles de millones de dólares en reservas", que pertenecen al fútbol. La liberación de una parte de estas reservas demostraría que las asociaciones no tienen por qué elegir entre desarrollo y buena gobernanza; entre inversión e integridad; o entre apoyo financiero y la libertad de valorar las propuestas por sus propios méritos. El desarrollo es una responsabilidad institucional de la FIFA, no una cuestión de discrecionalidad individual", concluye. EFE

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