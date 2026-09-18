Tellado afirma que Ceuta se ha convertido en una ciudad sin ley "de la mano del Gobierno"

Guardar

Toledo/Cuenca, 18 sep (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que "de la mano del Gobierno de España", Ceuta se ha convertido en "una ciudad sin ley", y ha asegurado que, "como mínimo, estamos ante un caso de dejación de funciones o de denegación de auxilio", del que "hay responsables políticos claros".

En declaraciones a los medios de comunicación durante una vista a Cuenca este viernes, Tellado ha recordado que hoy se cumplen 50 días de la "invasión" de Ceuta y 50 días de "incompetencia" e "indolencia" del presidente Pedro Sánchez, que "no ha estado a la altura de las circunstancias".

PUBLICIDAD

"Tienen que volver por donde han venido porque esto es una invasión. Y el Gobierno de España tiene que garantizar la integridad territorial de nuestro país, la soberanía y la integridad de nuestras fronteras", ha aseverado el dirigente popular, quien ha incidido en que todo el Ejecutivo "sabía lo que iba a pasar" porque "fueron advertidos por los servicios de inteligencia de nuestro país".

Tellado ha señalado que Ceuta es un lugar donde "reina la delincuencia, el crimen organizado y que, de la mano del Gobierno de España, se ha convertido en una ciudad sin ley", con "avalanchas de ilegales provocadas por la incompetencia del Gobierno de España".

PUBLICIDAD

En este contexto, ha afirmado que el PP seguirá exigiendo responsabilidades políticas mientras la Audiencia Nacional depura las judiciales.

"Como mínimo, estamos ante un caso de dejación de funciones o de denegación de auxilio y hay responsables políticos claros", ha añadido.

El secretario general del PP también ha denunciado "la mala fe, la infamia" del Ejecutivo central y el Partido Socialista "para manchar el buen nombre" del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, de quien ha destacado que "ha demostrado un sentido de Estado mucho mayor que los que debieran llevarlo por bandera" en el Gobierno de España. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)