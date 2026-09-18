Shakira dispara un 34 % el precio hotelero en Madrid durante los 12 días de conciertos

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Madrid, 18 sep (EFE).- Los conciertos de Shakira han disparado un 34 % el precio medio de las reservas hoteleras en Madrid durante los doce días de actuación de la cantante colombiana, que reunirá cada noche a cerca de 50.000 personas, según la plataforma de ocio Atrápalo.

A pesar del incremento del coste de las reservas hoteleras para los días en los que Shakira actuará en Madrid, el volumen de demanda se mantiene estable.

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Sobre todo si se compara con la alta demanda hotelera de las dos semanas previas a los conciertos de Shakira, cuando en Madrid se concentraron diferentes eventos como la Fórmula 1.

Los conciertos de la artista colombiana en Madrid se extenderán desde este viernes hasta el 11 de octubre y pondrán fin a una gira que ha incluido hasta la fecha más de 125 actuaciones entre Europa y América. EFE

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