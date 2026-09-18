Sánchez elogia a los matemáticos que sentaron las bases para que IA resolviera un problema

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Madrid, 18 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado hoy la labor desarrollada por los matemáticos españoles Diego Córdoba y Luis Martínez-Zoroa, y ha valorado que sus descubrimientos han sentado las bases que para los sistemas de inteligencia artificial hayan resuelto uno de los 'problemas del Milenio' (el de ´Navier–Stokes´).

Sánchez ha celebrado los avances logrados por los científicos españoles tras visitar las instalaciones del Instituto de Ciencias Matemáticas (un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades Complutense, Autónoma y Carlos III de Madrid), acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

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El jefe del Ejecutivo ha celebrado que su visita a este centro haya coincidido con la resolución de ese 'problema' gracias al trabajo de investigación que han desarrollado los matemáticos españoles durante décadas, y ha subrayado la importancia de apostar por el conocimiento y por un sistema de investigación y universitario "fuerte".

El problema de ´Navier-Stokes´ es un famoso y antiguo reto matemático que trata desde hace decenios de probar si las ecuaciones que describen el movimiento del agua y del aire tienen siempre soluciones ordenadas o se pueden romper y volver infinitas, y la empresa OpenAI anunció recientemente su resolución, aunque reconoció que para ello habían sido determinantes las contribuciones de varios matemáticos, entre ellos dos españoles.

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A las felicitaciones se ha sumado también la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien ha recordado que Diego Córdoba fue reconocido en 2023 con uno de los Premios Nacionales de Investigación, y que logró además una de las becas 'Ramón y Cajal' del Gobierno, para subrayar la importancia de las iniciativas para atraer y recuperar el talento a los centros de investigación españoles. EFE