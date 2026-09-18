Ryan Gerard, líder a mitad de torneo en Wentworth, y hundimiento total de Rahm

Guardar

Redacción deportes, 18 sep (EFE).- El estadounidense Ryan Gerard lidera en solitario el Campeonato BMW PGA, el torneo del DP World Tour que se juega en Wentworth (Reino Unido), una vez completada la segunda de las cuatro rondas, en la que el español Jon Rahm vivió un hundimiento total y no pasa el corte como último clasificado.

Gerard firmó este viernes una tarjeta de 65 golpes (7 bajo par) para 132 totales (-12) y para trepar hasta el liderato, con dos golpes de margen sobre el australiano Adam Scott y el italiano Filippo Celli, y tres menos que el dúo formado por el inglés Aaron Rai, colíder el jueves, y el español Manuel Elvira, autor de una segunda ronda de 66 con ocho birdies por dos bogeys.

PUBLICIDAD

A cuatro impactos de cinco jugadores entre los que destacan el número 2 mundial, el norirlandés Rory McIlroy, y el español Nacho Elvira.

McIlroy entregó una tarjeta de 67 para subir en la tabla y presentar su candidatura en wentworth, donde no alcanzó el fin de semana el estadounidense Patrick Reed por una lesión en la mano izquierda.

PUBLICIDAD

Hundimiento total de Rahm, apeado como último en Wentworth

Jon Rahm quedó eliminado del torneo tras otra jornada nefasta al acabar con +5, para un total de +11 que le deja en el último lugar, en una de sus peores actuaciones en los diez años que lleva como profesional.

PUBLICIDAD

Para encontrar una actuación tan negativa, habría que remontarse al Abierto de Estados Unidos de 2018, cuando Rahm no pasó el corte y terminó con un total de +15.

En la segunda jornada en Wentworth, uno de los torneos más importantes del circuito europeo, el exnúmero uno firmó una tarjeta de un doble 'bogey', cinco 'bogeys' y dos 'birdies', uno más que en la ronda previa, lo que le dejó en última posición, a falta de que los casi 150 jugadores que compiten acaben el recorrido.

PUBLICIDAD

El hundimiento del golfista vasco en el torneo inglés se une a otros sinsabores que ha tenido en esta temporada, como cuando no pasó el corte en el Abierto de Estados Unidos en junio pasado, donde acabó con +6, en la primera ocasión que no jugaba todo el fin de semana en un 'major' desde 2019.

Tampoco tuvo buena actuación en abril en el Masters de Augusta, donde acabó en el puesto 38, ni en el Abierto Británico, en el 46, lo que le llevó a cerrar su tercera temporada sin ganar un 'grand slam'.

PUBLICIDAD

El consuelo para Rahm fue el segundo puesto en el Campeonato de la PGA y ganar la tercera corona consecutivo de mejor jugador de la temporada en LIV, la liga financiada por Arabia Saudí hasta este año, donde se adjudicó los torneos de México y Hong Kong.

El mal momento de forma evidenciado en Wentworth y en otros torneos de este curso, como en el Abierto de Irlanda de hace una semana, donde finalizó en vigésima tercera posición, coincide con las incógnitas que hay en torno a su futuro y si seguirá ligado a LIV.

PUBLICIDAD

El vencedor del Abierto de Estados Unidos de 2021 y de Augusta en 2023 afirmó el pasado martes que no será hasta final de temporada cuando aclare si participará o no en el nuevo proyecto de LIV 2.0 al asegurar que debe resolverse "un largo proceso legal antes de que muchas cosas puedan concretarse".

Rahm tiene contrato en vigor con LIV, el que firmó a finales de 2023 para incorporarse a este circuito, y está por ver si llega a un acuerdo para desvincularse y tratar de regresar al PGA Tour estadounidense u opta por seguir en el nuevo proyecto.

PUBLICIDAD

Otro factor, en este caso del ámbito personal, que vive el 'León de Barrika' es el nacimiento de su cuarto hijo, una niña, que se espera para la primera quincena de octubre.

Es el motivo por el que no tiene confirmada su participación en el Abierto de España del 8 al 11 de octubre, una de las citas a las que nunca ha querido faltar.

PUBLICIDAD

Su calendario este año se completa con finales del DP World Tour, en Abu Dabi y en Dubái, en las dos primeras semanas de noviembre. EFE