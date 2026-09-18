Ricky Rubio: "No sentimos presión, pero sí la ilusión de hacer un gran papel"

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Badalona (Barcelona), 18 sep (EFE).- El base del Asisa Joventut Ricky Rubio aseguró este viernes que el conjunto verdinegro no siente "presión" por ser el anfitrión de la Supercopa Endesa, pero sí "la ilusión de hacer un gran papel" en la competición que se disputará este fin de semana en el Palau Olímpic de Badalona.

"No sentimos presión, pero sí la ilusión de hacer un gran papel. Tenemos la exigencia que nos ponemos nosotros mismos. La mentalidad es ganar la Supercopa, pero se verá mañana", aseguró el jugador del Masnou en declaraciones a los medios de comunicación en la zona mixta del Olímpic en la previa de la semifinal frente al Kosner Baskonia.

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Rubio recordó que el curso pasado la Penya fue "muy fuerte" frente a su afición y expresó su deseo de "seguir en la misma línea" como locales. "Jugar en casa siempre tiene este aliciente de ilusión y ganas, de ver a tu gente, y nos motiva", añadió.

Sobre el estado de los equipos participantes (Joventut, Kosner Baskonia, Barça y Valencia Basket), el base analizó que "los cuatro han cambiado muchísimo respecto al año pasado" y existen aún "muchos interrogantes de cómo encajará todo".

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"Ha sido una pretemporada atípica para muchos equipos, han faltado jugadores y no han tenido el rodaje suficiente todavía para definirse como equipo. Es un gran torneo que llega temprano, pero pondrá en jaque todo lo que hemos hecho en la pretemporada. Hay que estar concentrados y saber superar los momentos difíciles. Estamos a dos partidos de un título", expuso Rubio.

El internacional español valoró que la Penya llega "un poco mejor que a la Lliga Catalana" tras una semana más de entrenamientos y la incorporación del ala-pívot Eli John Ndiaye, del que elogió su "talento, ambición y ganas".

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"Tiene la trayectoria suficiente para que pueda llegar lejos. Le falta jugar minutos y aquí encontrará su espacio. Le ayudaremos a descubrir el jugador que puede llegar a ser. Él nos da flexibilidad, puede jugar de 4 y de 5, con un estilo que no teníamos. Nos aporta una herramienta más para ser más peligrosos en todo tipo de escenarios", opinó. EFE