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Ramis: “Quiero que el equipo tenga atrevimiento y rabia”

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Pamplona, 18 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, pidió este viernes “atrevimiento y rabia” a sus jugadores con vistas al choque de mañana ante el Rayo Vallecano, justo antes del parón por selecciones.

“Es importante el focalizar en el partido de mañana. Tener la cabeza en saber que somos capaces de sumar esos tres puntos, que sería para irnos al parón con un refuerzo importante a todo lo que trabajamos y, para ellos, un premio”, reconoció el preparador sobre la importancia del choque, al que llegan después de caer ante el Atlético de Madrid (4-0).

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En la rueda de prensa previa a la cita ante el Rayo trasladó tener “clarísimo" lo que el equipo debe "corregir". "Vamos a ir a por ello, porque el equipo es capaz de hacerlo. Tengo que dar con las teclas para que el piano suene un poquito mejor”, agregó.

Sobre los errores cometidos en defensa, Ramis dijo que se han centrado en ello durante la semana: “Es una cuestión, muchas veces no de actitud, sino de posicionamiento, de anticipar a situaciones del juego… dónde tengo que cerrar, hacer la cobertura. En definitiva, compenetrar un poco más esa estructura defensiva que hemos querido trabajar en cada uno de los partidos y saber que ese metro que no estamos teniendo, hay que tenerlo. Al rival no hay que dejarle pensar”.

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“Esa línea defensiva es la que estamos tratando de ajustar un poco más, con conceptos que queremos”, comentó sobre la zaga, añadiendo que les “están haciendo mucho daño con demasiado poco”.

“Tenemos dos porteros de mucho nivel. No hay un castigo de por medio. Simplemente, hay una decisión que tiene que ver con generar en ese puesto competitividad, nada más. Eso les hará crecer un poco más a los dos”, explicó sobre la posibilidad de una nueva titularidad para Aitor Fernández en detrimento de Sergio Herrera.

Ramis trasladó a los medios su relación con la plantilla: “Ellos reciben con autocrítica todo lo que hablamos. Tienen posibilidad de expresarse en las charlas, con o sin video, y también por individual. Son capaces de hacerlo entre todos juntos”.

“Mañana hay que dar tres pasos adelante. Me gustaría, además de la reacción en la que el equipo se asiente bien en el campo y lo haga con confianza, que estén convencidos, que no se encojan. El rival tiene sus cualidades y deberemos contrarrestarlas. Lo que más me preocupa es que seamos nosotros mismos”, afirmó.

Ante la falta de gol, Ramis pidió “sumar más en juego dinámico". "El día del Espanyol generamos muchas ocasiones de centro, y no acertamos, pero ese tipo de situaciones, más otras que tenemos que sumar, se tienen que convertir en más situaciones de juego”, aseveró. EFE

le/jr/cmm

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