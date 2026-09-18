Puerta Grande sobre la bocina de Borja Jiménez en Guadalajara

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Guadalajara, 18 sep (EFE).- Las dos orejas logradas por Borja Jiménez sobre la bocina del sexto toro le ha permitido abrir este viernes la Puerta Grande en la segunda de la feria de Guadalajara, en una tarde en la que tanto Daniel Luque como Emilio de Justo se han marchado de vacío.

Fue lo más rotundo de la tarde, la faena a ese sexto toro al que Borja Jiménez exprimió a base de un toreo poderoso en una labor muy bien compactada, con muletazos largos y por abajo, de gran conexión con los tendidos, que le premiaron con las dos orejas tras una contundente estocada.

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Antes, en el tercero, un toro manejable pero bajito de raza, Jiménez firmó pasajes de buen porte dentro de una labor malograda a última hora con la tizona.

Luque, por su parte, anduvo por encima de dos toros de insulsa y blanda condición, de los que sacó todo lo poco que guardaban dentro, mientras que Emilio de Justo, que se estrelló con un segundo de nulas opciones, perdió un más que posible trofeo por echar al traste con el descabello una faena muy comunicativa con el respetable.

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Seis toros de José Vázquez, muy desiguales de hechuras, caras y remates, blandos y bajos de raza. El más toreable, el sexto.

Daniel Luque, de corinto y oro: silencio y silencio.

Emilio de Justo, de fuscia y oro: silencio y silencio tras aviso.

Borja Jiménez, de azul rey y oro: silencio tras aviso y dos orejas.

La plaza registró tres cuartos de entrada. EFE