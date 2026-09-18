Penúltimo entrenamiento del Madrid antes del derbi con Rodrygo pisando el césped

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Madrid, 18 sep (EFE).- El Real Madrid se entrenó este viernes por penúltima vez antes del enfrentamiento contra el Atlético de Madrid de este domingo (16.15 horas CEST), con todos los efectivos disponibles excepto los lesionados Militao, Mendy y Rodrygo, si bien este último también se ejercitó sobre el césped.

El equipo blanco, que jugó el martes en Elche y ganó por 2-3, tuvo el miércoles un día de descanso y volvió al trabajo el jueves con una sesión de recuperación para los titulares de ese encuentro, mientras que el resto de la plantilla llevó a cabo los ejercicios habituales de activación, presión, posesión y circulación del balón.

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Este viernes, la primera plantilla del Madrid estaba convocada en Valdebebas a las 10.30 horas (CEST) para trabajo físico sobre el césped, una fase táctica, ejercicios de posesión y partidos en dimensiones reducidas. La sesión dejó la imagen del brasileño Rodrygo, lesionado en marzo de gravedad de la rodilla, corriendo por el verde, dentro de su trabajo específico de recuperación.

Las bajas para el técnico portugués con vistas al encuentro contra el Atlético de Madrid, el último antes del parón de selecciones, son las ya conocidas por lesión de Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo, que continúan con sus respectivos procesos. EFE

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