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Pedro Martínez: "Hemos sufrido, el equipo ha demostrado personalidad"

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Madrid, 18 sep (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, remarcó este viernes, tras la victoria de su equipo ante el Dubai Basketball por 92-95 en las semifinales de la nueva Supercopa de la Euroliga, que supieron "sufrir" y demostraron "personalidad" tras remontar 16 puntos en el segundo cuarto del partido.

El técnico catalán dejó claro que aún se encuentran en pretemporada, y pese a que el equipo tuvo "problemas para anotar" en la primera mitad, mejoró en el segundo cuarto, aunque dijo que deben "trabajar" para "seguir mejorando".

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"Un partido muy duro, muy físico. Son un gran equipo con una gran defensa. En la primera parte nos han dominado en el ritmo, en la defensa...Hemos tenido problemas para anotar. Afortunadamente, acabamos bien el segundo cuarto y en la segunda mitad tuvimos la oportunidad de ganar. En los últimos minutos cometimos muchos errores y ya en la prórroga conseguimos la victoria. Un partido muy duro. Feliz por ganar, pero al mismo tiempo, estamos en pretemporada y debemos trabajar para seguir mejorando", afirmó en la rueda de prensa posterior al duelo.

Por ello, elogió la capacidad para sufrir de los suyos, aunque se mostró "crítico" con el nivel defensivo de sus jugadores, a los que pidió ser más "duros" y "sólidos" para mejorar como conjunto.

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"Lo primero es que hemos ganado. Debemos estar contentos. Pero no podemos pensar que vamos a ganar con facilidad. Hemos sufrido, el equipo ha demostrado personalidad. Evidentemente, cuando juegas en la prórroga es un cara o cruz; hoy ha salido cara. Estamos contentos con el esfuerzo que hemos hecho, sobre todo para volver al partido cuando íbamos perdiendo por 16 puntos. Es verdad que en pretemporada es normal los parciales adversos y a favor...", analizó.

"Hemos tirado bien de tres puntos, pero debemos mejorar y ser capaces de encontrar mejores situaciones. En defensa debemos de ser críticos y ser más duros y físicos, estar más en línea de pase, defender mejor en uno contra uno...No hemos estado sólidos, pero es normal en el momento en el que estamos", continuó.

Con un estilo aún por implantar, reiteró que necesitan algo más de tiempo para dar forma a la manera de jugar: "Debemos entender que estamos en un proceso con muchos jugadores nuevos, muchos de ellos sin experiencia en esta nivel, y necesitamos más tiempo juntos".

Cuestionado por la importancia de nuevas piezas como Jaime Pradilla o Luwawu-Cabarrot, quiso destacar también a Feliz, Tavares o Campazzo, subrayando la idea de que todos pueden aportar en cualquier partido.

"Han tenido momentos en los que han sido decisivos. Pero lo podríamos ampliar a más jugadores, como Andrés Feliz, que se ha repuesto a una mala mitad. Creo que la defensa de Campazzo sobre Okobo, que ha sido su MVP, ha sido muy buena. Tavares ha hecho un gran esfuerzo, ha estado muy sólido, reboteando bien...Al final se trata de tener el máximo número de jugadores que puedan ayudar. Seguramente mañana serán otros, y eso es bueno que pase", concluyó.

El Real Madrid se medirá este sábado al Olympiacos en la final de la nueva Supercopa de la Euroliga en el Etihad Arena de Abu Dabi. Por su parte, el Dubai y el Fenerbahce jugarán por el tercer y cuarto puesto. EFE

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