Pablo Hernández: "Me quedo con la ilusión y la identidad que se ha creado"

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Castellón, 18 sep (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, cumplió esta semana un año al frente del equipo, una efeméride que llega con el equipo líder de la Liga Hypermotion, aunque el técnico dijo que se queda "con la ilusión y la identidad que se ha creado".

"Este año me ha servido para mejorar y aprender", señaló en una rueda de prensa el entrenador 'orellut', que llevó al equipo del descenso a la sexta posición final.

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En cuanto al buen inicio liguero de esta campaña dijo que les "da confianza y refuerza el trabajo" que hacen pero que no se conforma. "Queremos darle la victoria a la afición y quiero que sigamos compitiendo como lo estamos haciendo", explicó.

"El inicio del Tenerife está siendo un poco sorpresa pero está haciendo las cosas muy bien, tiene las cosas claras y nos va a poner las cosas muy difíciles", explicó.

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El entrenador castellonense valoró la convocatoria de Matías Orozco con la selección de Colombia y dijo que sienten "orgullo" y están "felices" porque sus jugadores vayan con las selecciones aunque en este caso le pierden dos partidos. EFE

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