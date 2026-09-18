Obispo de Málaga cree que la Iglesia no debía responder por el cura condenado por violar

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(Actualiza el cuarto párrafo con la decisión de la Iglesia de no reclamar las cantidades dispuestas)

Málaga, 18 sep (EFE).- El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha afirmado este viernes que la Diócesis defiende "que no tiene responsabilidad civil subsidiaria" en el caso del sacerdote malagueño condenado por sedar y agredir sexualmente a cuatro mujeres.

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"Desde el principio dije lo que me parecía y lo que los técnicos y abogados nos aconsejan, que con respecto a la Diócesis defendemos que no tenemos responsabilidad civil subsidiaria, y como así lo creemos, así lo hemos defendido en los tribunales", ha señalado Satué en una rueda de prensa de balance de su primer año como obispo en Málaga.

Sin embargo, Satué ha asegurado que, "desde la Diócesis, de forma inmediata, se pusieron a disposición del tribunal las cantidades que establecía la sentencia", y que "tres de las cuatro víctimas pidieron acceder a esas cantidades".

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Ha expuesto la decisión de apoyar a las víctimas y ha garantizado que digan lo que digan otras instancias en el futuro, la Iglesia no piensa pedir ese dinero, porque fue una decisión "irrevocable".

"Nuestro compromiso de ayudar a las víctimas quedó de manifiesto con la disposición inmediata de las cantidades que estableció la sentencia de la Audiencia, aunque (la sentencia) pueda tener más recorrido en el futuro", ha subrayado el obispo.

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Satué ha considerado que "una cosa es que un sacerdote cometa determinados delitos, y es absolutamente lamentable por el sufrimiento que ocasiona en personas concretas, y otra cosa es que haya una consecuencia casi automática, en este caso a la Iglesia".

"Tenemos que poner a cada uno en su sitio y descubrir la responsabilidad de la persona en concreto, sea sacerdote, político o periodista, y la responsabilidad de la institución a la que pertenece", ha insistido.

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El sacerdote, de 35 años y conocido como el padre Fran, fue condenado a 52 años de prisión y al pago total de 403.129 euros a las víctimas por las secuelas psíquicas sufridas y los daños morales, montante al que tendría que responder como responsable civil subsidiario el Obispado.

El obispo ha explicado que escribió una carta a cada una de las víctimas, pero todavía no ha recibido respuesta, y que entiende que la situación que han vivido es "tan complicada, tan fuerte y tan dolorosa" que "volver a hablar del mismo tema para ellas debe de ser muy doloroso".

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Respecto a la creación de una oficina de recogida de denuncias de abusos, ha apuntado que es un proyecto que "está en marcha" tras disponerlo así el Vaticano en tiempos del papa Francisco, aunque ha precisado que no se trata "solo de recoger denuncias, sino también de una tarea preventiva y de ofrecer acompañamiento jurídico, psicológico y espiritual". EFE