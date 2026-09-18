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Morata, duda para su estreno en Butarque por “unos problemas gastrointestinales”

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Leganés (Madrid), 18 sep (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Leganés, es duda para el partido de este domingo contra el Granada “por unos problemas gastrointestinales”, aunque su técnico, Rubén Albés, confió en que llegará al encuentro, pero no sabe en “qué condiciones”, tras no entrenarse el jueves y volver al trabajo este mismo viernes.

Tras repasar que su equipo recupera al delantero Unax del Cura, el entrenador reveló que tiene las dudas de Rubén Peña, que está “en ese proceso de recuperación” y verá “si puede llegar en condiciones para el partido”, y Álvaro Morata.

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“Ha tenido unos problemas gastrointestinales, ha comido algo en mal estado y ha pasado la noche mala. Ayer no se entrenó y hoy ha estado con nosotros. Veremos cómo está mañana y cómo llega para el domingo. Estoy convencido de que va a estar a llegar con nosotros, pero ya no sé en qué condiciones va a llegar”, explicó Rubén Albés sobre el atacante.

Morata aún no ha debutado en Butarque, una vez que los dos encuentros que ha jugado desde su fichaje han sido fuera de casa, contra Las Palmas y el Tenerife.

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A la vez, el técnico mantiene las bajas de Enric Franquesa, Álvaro Tejero y Amadou Diawara, lesionados. EFE

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