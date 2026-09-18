Moncloa defiende que el operativo de traslado al puerto ha salido bien, pese a ser el más difícil hecho en España

18/09/2026 La Guardia Civil organiza a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta, a 18 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han comenzado a realizar el traslado de los inmigrantes que se encuentran en las playas de el Trampolín y Benítez a las instalaciones del Puerto que se han realizado durante los últimos días. POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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El Gobierno se muestra satisfecho con el operativo policial para trasladar a miles de migrantes este viernes hasta el campamento temporal instalado en el puerto de Ceuta, consideran que se ha gestionado bien y ha funcionado a pesar de la complejidad y rechazan las "irresponsables" críticas del PP.

Alrededor de las 13.00 horas del viernes el Ejecutivo ha dado por finalizada la operación para trasladar a 1.700 migrantes que estaban en las playas de El Trampolín y Benítez y todas las plazas han quedado ocupadas.

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De este modo aumentan hasta las 6.000 las plazas habilitadas y ocupadas en espacios temporales de acogida, pero aún quedan entre 3.000 y 4.000 migrantes en las calles, tal como indican fuentes de Moncloa según las cifras facilitadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Ceuta.

El traslado comenzó a primera hora de la mañana con mucha tensión, carreras de migrantes y cargas policiales para controlar la operación, la más complicada que se ha hecho en España de estas características, según indican desde el Ejecutivo. Al ver las primeras patrullas han empezado a correr para ser los primeros en llegar al puerto, pero los agentes han conseguido controlarlos, explican.

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HABÍA MÁS MIGRANTES DE LOS ESPERADOS

Nunca antes se había movido de manera simultánea a 1.700 migrantes, pero aún así ha funcionado, ha salido bien y han sido capaces de gestionarlo en unas horas, indican en el Gobierno con satisfacción de que no haya habido actos de violencia. No obstante, el socio minoritario de la coalición, Sumar, ha criticado que los agentes cargaran para frenar a los migrantes.

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El foco mediático de este operativo ha dificultado aún más su ejecución, indican las citadas fuentes, que admiten que había muchas más personas preparadas para llegar al puerto de las que permanecían en las playas los últimos días.

Todo el mundo sabía que se iba a llevar a cabo este viernes, después de que en la víspera la Audiencia Nacional levantase la prohibición temporal de instalar las carpas en el puerto, y esa circunstancia, apuntan, hizo que muchos migrantes bajasen de los montes y saliesen de las casas donde aguardan desde hace semanas ante un realojo inminente.

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CRÍTICAS DEL PP "FUERA DE LA REALIDAD"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo criticó este traslado señalando que el único camino posible es el retorno a Marruecos. A su juicio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez es el único responsables del "polvorín" en que se ha convertido Ceuta y le ha exigido que ponga los medios para remediarlo.

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En Moncloa rechazan estos señalamientos, consideran que el PP ejerce una crítica "irresponsable" y que está fuera de la realidad porque, insisten, el operativo ha salido bien y no se han producido altercados. Feijóo dicen, solo repite que los envíen a todos de vuelta, pero eso va contra la ley.

En el PP lo saben y por eso, dicen, a pesar de tener a los menores a su cargo el Gobierno de Ceuta, no los envían de vuelta a Marruecos, porque saben que quebrantarían la ley.

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