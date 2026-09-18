Martín Anselmi: "Llegábamos con muchas ganas de demostrar de lo que somos capaces"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El entrenador del Elche, Martín Anselmi, ha asegurado este viernes tras ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (1-3) que el equipo llega al partido "con muchas de demostrar" de lo que los futbolistas son "capaces".

El técnico, en rueda de prensa, ha afirmado que el triunfo es "un puntito de inflexión". "Lo estábamos sintiendo en los partidos anteriores. Sentíamos que teníamos menos recompensa de lo que estábamos yendo a buscar. Ganar es un antídoto para todo, es lo mejor que nos pudo pasar para el parón", ha reflexionado.

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Anselmi ha explicado que el efecto del triunfo va más allá de los tres puntos: "Es aún mayor por la forma en la los jugadores se entregaron dándolo todo. La primera victoria en LaLiga no podía llegar de otra forma que no sea a lo Elche".

El preparador argentino ha insistido en que está "orgulloso de todos los jugadores". "El fútbol es un deporte colectivo y depende de todos. Siempre hay algún individuo que se destaca y hoy la figura del partido es el equipo", ha analizado.

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Preguntado por el varapalo de la expulsión de Fede Redondo en el minuto seis, el técnico ha aplaudido la actitud del bloque: "Durante la semana había dicho que quería que el Elche fuera inteligente, y ser inteligente es adaptarse al juego. Hoy hubo que adaptarse totalmente. Supimos trabajar y competir".

Anselmi ha lamentado que una ocasión de Morcillo haya sido anulada por fuera de juego. "Tuvimos el tercero yéndose cara a cara con el arquero. Injustamente se cobró fuera de juego. Se equivocó (el árbitro), normal, puede pasar. Pero Con la tecnología que tenemos creo que ese error lo podemos evitar", ha zanjado. EFE

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dpb/jl