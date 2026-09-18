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Marcos Fernández: "Sólo nos queda aguantar y pedir disculpas"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El delantero del Espanyol Marcos Fernández ha asegurado este viernes, tras la derrota contra el Elche en el RCDE Stadium (1-3), que al vestuario sólo le queda "aguantar y pedir disculpas" a la afición por perder un encuentro con un jugador más desde el minuto seis.

El futbolista, en declaraciones a DAZN, se ha mostrado comprensivo con los silbidos de la afición al finalizar el duelo: "Es entendible que muestren su frustración. Debemos intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón".

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Marcos Fernández ha reconocido que el Espanyol no ha sabido aprovechar su ventaja numérica tras la roja a Fede Redondo: "No hemos sabido gestionarlo ni hemos sabido jugar el partido. El pasado ya es pasado y tocar hacer autocrítica y aprender".

El jugador se ha mostrado "triste" por el resultado y ha insistido en la necesidad de "trabajar más" para volver a sumar tres puntos. EFE

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dpb/jl

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