Marcos Fernández: "Sólo nos queda aguantar y pedir disculpas"

Guardar

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El delantero del Espanyol Marcos Fernández ha asegurado este viernes, tras la derrota contra el Elche en el RCDE Stadium (1-3), que al vestuario sólo le queda "aguantar y pedir disculpas" a la afición por perder un encuentro con un jugador más desde el minuto seis.

El futbolista, en declaraciones a DAZN, se ha mostrado comprensivo con los silbidos de la afición al finalizar el duelo: "Es entendible que muestren su frustración. Debemos intentar sacar los tres puntos en la vuelta del parón".

PUBLICIDAD

Marcos Fernández ha reconocido que el Espanyol no ha sabido aprovechar su ventaja numérica tras la roja a Fede Redondo: "No hemos sabido gestionarlo ni hemos sabido jugar el partido. El pasado ya es pasado y tocar hacer autocrítica y aprender".

El jugador se ha mostrado "triste" por el resultado y ha insistido en la necesidad de "trabajar más" para volver a sumar tres puntos. EFE

PUBLICIDAD

dpb/jl