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Manolo González: "Hemos hecho un partido espantoso"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 18 sep (EFE).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes, tras la derrota contra el Elche en el RCDE Stadium (1-3), que su equipo ha hecho "un partido espantoso" pese a ponerse todo "de cara" tras la expulsión del jugador rival Fede Redondo en el minuto 6.

El técnico, en rueda de prensa, se ha mostrado muy crítico con el rendimiento del bloque: "Todo lo que podíamos hacer mal al defender las contras, precipitarnos en ataque... Hemos hecho el peor partido desde que estoy en Espanyol. Pido disculpas a la afición, aunque esto vale una mierda pedir disculpas a nadie".

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El preparador ha insistido en la necesidad de replantear el funcionamiento del equipo. "Tenemos que dar la vuelta a esto, el primero yo, debo darme cuenta de que estamos jugando a algo que no podemos jugar. Debemos cambiar el chip, yo el primero. Urgente", ha repetido ante las preguntas de los medios.

González ha detallado las asignaturas pendientes del Espanyol: "Defender mal todas las situaciones de transición, no ganar duelos y no competir, que es algo que desde que llegué lo teníamos como identidad. Nos han hecho contras con un jugador menos, no tiene nombre. No hemos sabido leer nada".

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El entrenador ha insistido en que la derrota contra el Elche "no se puede tapar de ninguna manera". "Debemos volver a la esencia de lo que hizo que nos salváramos el primer año y no equivocarnos. Debemos volver a ser un equipo que corra, que apriete. Nos estamos equivocando", ha añadido.

Respecto al parón liguero, González ha apuntado que lo "único positivo" es tener tiempo para trabajar. "Debemos competir como un equipo Primera División e intentar que el bloque esté al nivel que debe estar. Debemos competir otra vez, jugar a otro ritmo", ha aseverado.

El técnico ha recalcado que él es el máximo responsable del rendimiento del bloque: "Tú puedes querer atacar, jugar mejor o que el equipo sea más ofensivo, pero esto no implica que no tengas que defender. Nos estamos equivocando. O mi mensaje no ha llegado claro... Pero si no ha llegado claro, llegará seguro". EFE

dpb/sab

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