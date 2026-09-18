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Los rectores subrayan que siempre han defendido "un sistema universitario de calidad"

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Madrid, 18 sep (EFE).- La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha asegurado este viernes que siempre han defendido "un sistema universitario de calidad, capaz de generar nuevo conocimiento y formar profesionales con alta capacidad de innovación".

En un comunicado, la CRUE se ha referido así al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la aprobación de un real decreto para ahondar en las exigencias de calidad de los estudios universitarios que se imparten en universidades públicas y privadas y para reforzar la presencialidad de determinados grados y másteres.

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El jefe del Ejecutivo ha explicado que el nuevo real decreto, que se negociará con la CRUE y con la comunidad de estudiantes, fijará nuevos requisitos para garantizar que "detrás de cada una de las titulaciones haya una formación universitaria de calidad".

Eso se va a traducir en un refuerzo de las exigencias relacionadas con el profesorado, para que al menos el 50 por ciento de sus plantillas de profesores sean doctores, y que el 40 por ciento de las contrataciones sean a tiempo completo, lo que además de reforzar la calidad de la enseñanza servirá para luchar contra la precarización, según ha avanzado.

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Además, la norma exigirá presencialidad donde sea necesario, especialmente en ámbitos como el sanitario -ha puntualizado-, para evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la fuerte demanda para ampliar su oferta online sin garantizar "los lógicos y necesarios estándares de presencialidad y calidad".

Desde la CRUE, han avanzado que, en cualquier caso, será "necesario conocer con detalle" el contenido de la propuesta del Gobierno de este nuevo decreto para "poder emitir una opinión fundada y completa". EFE

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